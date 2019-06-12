豐原水資中心完工驗收中 預計今年10月啟用

2019-06-12 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中豐原水資源回收中心去年底完工，目前正在驗收階段，預計今年10月啟用，目前豐原大道既有管線後續工程正在進行中，預估第一期建設每日平均可處理1.8萬噸汙水。而最快預計10月初就可以先進行晴天截流，將部分大排水溝汙水截流入3個截流站，初估每日可以處理5、6千噸的汙水。

台中豐原水資源回收中心105年8月動工，去年11月完工，目前進行驗收階段，預計今年10月正式啟用。豐原區汙水下水道系統共分三期辦理，預計民國124年完工，總經費107億元，用戶接管數約45043戶。

台中市府汙水設施科長林豊雄指出，豐原大道既有主次幹管系統已完成，目前進行管線修繕工程，預計110年完工，後續接管工程也持續進行中。第一期工程共納入豐原區15里，從鐵路東側的南陽里與田心里開始，預計113年完工；第二、三期則是接管豐原區其餘21里用戶接管。

立委江啟臣昨視察豐原水資中心現況，他說，近年地球氣候變遷影響，水資源風險愈來愈高，而台灣在再生水的發展上仍有待努力。而距離推動豐原汙水處理只剩最後一哩路，之後還有更多工作要執行，特別是如何跟家戶接管，更是大工程，也需要民眾配合與體諒，讓豐原成為更進步的城市。

台中市議員張瀞分說，這是資源永續發展的基礎，環境衛生要靠大家努力與幫忙，特別是老舊建物與社區都需更有耐心的溝通。豐原區豐田里長劉瑞銓說，豐原水資源回收中心從無到有，值得各地推動水資源回收中心作為參考。