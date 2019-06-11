影／受助13年大恩難報 認恩人為義父送終

2019-06-11 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



人間處處有溫情！南投縣名間鄉民黃金煉靠打零工為生，他卻展現大愛，利用水泥涵管興建簡陋的「窩」，免費提供無家可歸的民眾居住，他8日因癌症病逝，子女決定遵照父親的遺願，繼續幫助弱勢民眾。受助的陳姓一家人也認他為義父，送這位毫無血緣卻情同家人的「父親」最後一程。

黃金煉住在名間鄉新街村一片雜木林地，簡陋的鐵皮屋和涵管做成的「單人房」，卻收容了兩個家庭10名大人小孩，讓這群無家可歸的弱勢民眾，有個安身立命的家。

黃金煉育有一子二女，他當過大卡車司機也蓋豬舍養豬，卻因為豬價暴跌賠光，他只好打零工為生，每天賺取1000到1500元工資。

13年前，他在工作時認識同樣打零工的陳姓、謝姓兩家人。他們因為工作不穩定，連租房子的錢也沒有。「攏是甘苦人，不棄嫌來阮家住，免收錢啦」，他把自家的豬舍和水泥涵管改建成鐵皮屋和單人房，簡陋的木板就是床，用蚊帳抵擋蚊蟲，雖然環境惡劣，卻讓這兩家人終於有個家。

5年前本報獨家報導陳家第三代兩個小兄妹，在豬舍改建的鐵皮屋生活，兒童節的願望是希望有一盞燈。寶島義工團獲知後，主動協助陳家興建鐵皮屋，讓小兄妹不用在豬舍生活，外界才知道黃金煉的善舉。當時南投縣社會處長林榮森更感謝黃金量「真有量」。

黃金煉去年罹癌，經過一年多的治療無效，兒女遵照遺願將他接回名間，8日在陳謝兩家人陪伴下離世，享年71歲。黃金煉的兒子黃詩霖說，父親病重仍記掛陳謝兩家人以後怎麼辦，他們也遵照父親的心願，讓他們能繼續居住。

陳小姐說，她帶著子女來到南投，幸虧遇到黃金煉，讓她一家三代能夠有個家，尤其黃金煉經濟條件也不好，能夠伸出援手幫助更弱勢的人，這分恩情難以報答，只能讓兒女認黃金煉為義父表達感謝。南投縣青年返鄉服務協會執行長洪志杰昨天也到黃金煉靈前上香，他說，黃金煉的善心給了無家可歸的弱勢者最大的幫助和撫慰。