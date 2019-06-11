台中廚餘桶風波再起 議員：沒理由花大錢貴又難用

2019-06-11 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨市議員楊正中今天再針對台中市廚餘桶「綠圓寶」案再爆料，指契約書中廚餘桶原本有濾網設計，不知誰決定拿掉的？「減料為何不減價？」楊正中還指控全案在招標及審核規格時疑似替特定廠商量身訂做，要求政風室全力查弊。

楊正中指出，市面上的廚餘桶已有既定的規格，市府環保局為何捨一般規格不用，特別去發包委外規劃設計廚餘桶？是否有規格綁標的嫌疑？

不合常理的是，他審視當初招標設計綠圓寶的廠商服務建議書及決標簽約的工作契約書發現，廠商建議的是有濾網的，市府與廠商簽約也有濾網的設計，但為何廠商交貨的廚餘桶濾網不見了，而當初廠商在設計時都有詳列各樣式的材質、尺寸，及規格單價，該有濾網沒濾網，是誰決定拿掉的？拿掉濾網等於減料了，為何沒有減價？

環保局人員表示，規劃設計案是勞務標，不只有桶子的規格樣式與設計，還包括生產管理、配送及與區公所、里長間的連繫與服務，不單以價決定底價。

沒採濾網的設計是相關會議開會決議的，因為廠商原始構想的廚餘桶是生熟廚餘都可以用，後來決定配合外埔綠能園區生廚餘回收用途，所以最後決定了綠圓寶的樣式，一切依法發包。