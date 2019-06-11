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青少年運動太少？ 運動局：台中規律運動人口達34％

2019-06-11 18:57聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中興大學、台灣體育運動大學合作，歷時1年分析台灣近8年來教育部、衛福部相關報告，台灣在49國的「兒童健康聯盟」10項健康評比，兒童與青少年的總體身體活動量是「不及格等級」。

學者表示，孩子活動量少、體適能也退步，與使用手機的靜態行為呈反比，要鼓勵孩子運動，家長要帶頭做起，適當運動有助學習力、肌耐力。

台體大副校長張振崗表示，運動的定義是「流汗、會喘」，每天60分鐘最理想，只要喜歡的運動都可以，例如打球、跑步、跳繩。亞洲國家以日本青少年的體適能最好，被評定A，他們放學鼓勵學生參加運動營隊，假日親子參加社區運動組織。

台中市運動局長李昱叡表示，親子運動最能帶動運動風氣，台中已有3座國民運動中心，總計有10座正在建置，也著手評估要打造「親子國民運動中心」，目前推廣的親子運動有幼兒足球、籃球訓練營、mini棒球，飛盤則在起步中。

李昱叡指出，根據體育署「i運動資訊平台」統計，台中規律運動人口達到34％，等於3位市民就有1人有運動習慣。台中有近200支各種運動隊伍，其中足球人口逾萬人，「幼兒足球」雨後春筍。

運動局統計，朝馬、北區、南屯3座國民運動中心使用人數也攀升，以北區為例，106年入館人次8萬4757人、107年爆增至74萬6576人，運動人口成長驚人。

台體大副校長張振崗認為，要孩子放下3Ｃ產品光喊口號沒用，家長要以身作則「放下手機」，國、高中學生放學後又接著補習，假日更要鼓勵運動。

中興大學、台灣體育運動大學合作，歷時1年分析台灣近8年來教育部、衛福部相關兒童、...
中興大學、台灣體育運動大學合作，歷時1年分析台灣近8年來教育部、衛福部相關兒童、青少年體能相關報告，去年參加全球49個國家「全球兒童健康聯盟」一起評比，台灣學生的身體活動量是F不及格水準。圖／台中市運動局提供
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中興大學、台灣體育運動大學合作，歷時1年分析台灣近8年來教育部、衛福部相關兒童、...
中興大學、台灣體育運動大學合作，歷時1年分析台灣近8年來教育部、衛福部相關兒童、青少年體能相關報告，去年參加全球49個國家「全球兒童健康聯盟」一起評比，台灣學生的身體活動量是F不及格水準。圖／興大提供
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