台中豐原地下電纜故障 1千住戶停電5小時

2019-06-11 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市豐原區昨晚10時許因為地下電纜故障，導致1182戶受影響。台電收到停電訊息後，趕緊派員查修，找到故障點後，台電使用分段送電，5個多小時後才恢復全部用戶供電。

台電台中區營業處指出，昨晚10時23分，因為地下電纜絕緣劣化，又遇大雨潮濕，造成地下電纜故障而停電，共1182戶受影響，停電範圍包括豐西路、中正路555巷至659巷附近。