保存日治橋樑遺構 台中綠空鐵道年底完工

2019-06-11 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中鐵路高架化工程完成後，台中車站附近的鐵道駁坎、鐵軌被保留下來，打造「綠空鐵道」計畫，原本預計今年初完成南段工程，但去年底施工時，發現日治時期綠川橋梁的遺構，工程將變更設計，預計在今年底才會完工開放。

台中鐵路高架化後，如何保留台中的鐵道記憶？文史團體發起綠空鐵道計畫，台中市政府納入施政藍圖，將保留部分舊有鐵軌、駁坎，打造成為空中綠帶，也保存城市記憶。

國際都會中最有名的高架公園，當屬紐約將廢棄鐵道改造為空中鐵道公園「The High Line」，這條綠帶振興當地房產，也成為觀光景點；與我國鄰近的韓國首爾，也把停止運行的高架道路，變身成空中人行步道「首爾路 7017」，同樣成為人氣景點。

台中綠空鐵道東起帝國糖廠，沿著鐵軌往西延伸到國光路附近，全長約1.6公里，分為南北段工程；北段工程仍在規畫設計，從台中車站往帝國糖廠延伸，保留大智路到復興路的舊鐵軌，規畫綠帶與人行步道，南段從互助街到國光路，保留舊的駁坎、鐵軌，打造成空中綠帶。

南段工程原訂今年初完成，不過台中市都發局表示，去年在綠川與舊鐵道交界處，挖出早期綠川橋梁的遺構，年代推測為日治時期，為了保存並且展示，目前變更設計中，預計今年底南段工程將完工。