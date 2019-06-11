親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

保存日治橋樑遺構 台中綠空鐵道年底完工

2019-06-11 16:41聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中鐵路高架化工程完成後，台中車站附近的鐵道駁坎、鐵軌被保留下來，打造「綠空鐵道」計畫，原本預計今年初完成南段工程，但去年底施工時，發現日治時期綠川橋梁的遺構，工程將變更設計，預計在今年底才會完工開放。

台中鐵路高架化後，如何保留台中的鐵道記憶？文史團體發起綠空鐵道計畫，台中市政府納入施政藍圖，將保留部分舊有鐵軌、駁坎，打造成為空中綠帶，也保存城市記憶。

國際都會中最有名的高架公園，當屬紐約將廢棄鐵道改造為空中鐵道公園「The High Line」，這條綠帶振興當地房產，也成為觀光景點；與我國鄰近的韓國首爾，也把停止運行的高架道路，變身成空中人行步道「首爾路 7017」，同樣成為人氣景點。

台中綠空鐵道東起帝國糖廠，沿著鐵軌往西延伸到國光路附近，全長約1.6公里，分為南北段工程；北段工程仍在規畫設計，從台中車站往帝國糖廠延伸，保留大智路到復興路的舊鐵軌，規畫綠帶與人行步道，南段從互助街到國光路，保留舊的駁坎、鐵軌，打造成空中綠帶。

南段工程原訂今年初完成，不過台中市都發局表示，去年在綠川與舊鐵道交界處，挖出早期綠川橋梁的遺構，年代推測為日治時期，為了保存並且展示，目前變更設計中，預計今年底南段工程將完工。

都發局表示，北段申請營建署補助，打造人本道路空間，原本規畫空橋，從台中車站穿過大智路、復興路，可直達帝國糖廠，但營建署認為空橋與本道路目的不符，因此無法設置，目前北段仍在規畫設計階段，空橋規畫仍在檢討中，預計明年底北段可完成。

台中綠空鐵道工程施作時，發現日治時期的綠川橋樑遺構，市府變更設計保存，以玻璃面板...
台中綠空鐵道工程施作時，發現日治時期的綠川橋樑遺構，市府變更設計保存，以玻璃面板保存、展示，南段工程預計年底完成。圖／台中市都發局提供
分享
台中綠空鐵道工程施作時，發現日治時期的綠川橋樑遺構，市府變更設計保存，以玻璃面板...
台中綠空鐵道工程施作時，發現日治時期的綠川橋樑遺構，市府變更設計保存，以玻璃面板保存、展示，南段工程預計年底完成。圖／台中市都發局提供
分享

鐵道空鐵

相關新聞

望高寮百萬夜景步道有特色 盧秀燕：推動森林公園

2019-06-11 14:09

台中豐原地下電纜故障 1千住戶停電5小時

2019-06-11 16:41

車站賣場在眼前卻得繞路 議員催快開北屯舊社聯外道路

2019-06-11 16:40

豪大雨來襲 彰化淹水葡萄落果

2019-06-11 15:55

連日大雨中部血庫剩6天 徵熱血勇士

2019-06-11 15:35

台中捷運明年營運 松竹站旁軍福19路有站無路可走

2019-06-11 14:04

台中神岡陳宅，被市府文資審議「合法做掉」？

2019-06-11 10:50

台中文化之慘：大里首長宿舍為何被拆？

2019-06-11 10:18

台中花博報告出爐 議員批疑點沒釐清

2019-06-10 23:51

議員批建設牛步 盧秀燕：按期程推動中

2019-06-10 23:42

台中敬老卡縮水 對盧秀燕很傷

2019-06-10 23:34

埔里第三市場大火 攤商盼原地重建 今開協調會

2019-06-10 23:34

豪雨報到 企業認購葡萄搶收

2019-06-10 23:28

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31

台中辦燈會預算少屏東九成？ 議員：林佳龍愛台中？

2019-06-10 17:45

空汙成台中標籤 盧秀燕：嚴審許可證讓台電上談判桌

2019-06-10 15:26

影／綠議員逼問「反送中」 盧秀燕嗆3遍：我反對一國兩制

2019-06-10 14:28

提前慶祝警察節 台中第三警分局表揚80優秀警

2019-06-10 13:48

台中后里醫療資源不足 立委洪慈庸爭取設大型醫院

2019-06-10 12:56

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

大雨將至 在地企業認購葡萄搶收

2019-06-10 18:40

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還要等多久？

2019-06-10 17:50

不滿意花博調查報告 黃馨慧批：86億辦場沒花的花博

2019-06-10 13:35
看更多

熱門文章

端午連假小琉球遊客爆量 潛客在珊瑚礁刻名留念遭肉搜

2019-06-10 18:33

末代美濃鎮長羅建德辭世 還債1億多元最令鄉親感念

2019-06-10 20:09

桃園人口年底上看225萬 民代爭設內壢行政區

2019-06-10 22:48

81年台南老戲院內部被拆 文化界質疑文資保存做半套

2019-06-10 21:11

不要懷疑！東港這間文青店 每天只賣飯湯30碗

2019-06-11 07:31

桃園市民卡擴張勢力 擬納在桃園就業的「準市民」

2019-06-10 22:35

台中辦燈會預算少屏東九成？ 議員：林佳龍愛台中？

2019-06-10 17:45

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31

台東「體操教父」董恆毅今告別式 縣旗覆棺

2019-06-11 10:15

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

中央欲增土開公司董事 韓國瑜：照顧市民利益不會讓步

2019-06-10 18:17

遭質疑頻密會財團 柯文哲怒：上廁所也要公開透明？

2019-06-10 18:10

韓國瑜偕李四川上直播 談高雄市路平政績

2019-06-10 18:56

柯黑vs.友柯大戰 王世堅罵林國成：乾脆死一死

2019-06-11 14:09

網尋雞「牠會飛飛、滑滑」超妙貼文引關注 網友：可能變烤雞了

2019-06-11 07:38

影／感念一生提攜的貴人 白手起家的他建「感恩園」

2019-06-10 21:06

新竹市光復路無預警停電 台電：電纜故障人員搶修中

2019-06-11 11:12

「喬蛋」完整錄音曝光 北市官員不認揶揄落選議員

2019-06-10 17:49

侯孝賢拍過的電姬戲院 熄燈32年內部因被拆首曝光

2019-06-11 14:34

台中敬老卡縮水 對盧秀燕很傷

2019-06-10 23:34

捷運環狀線夜間施工 階段性封閉台64八個匝道口

2019-06-11 13:43

取代電腦課 南市童每周學程式

2019-06-10 23:31

內湖人行道挖洞只鋪薄板 變成陷阱害人踩空

2019-06-10 21:02

基隆親水季29日起為期2個月 來暖暖打水仗、噴水泉

2019-06-11 14:35

雲縣議員重提啟用林內焚化爐 林內鄉長：不要消費鄉民

2019-06-10 17:50

大巨蛋完整錄音曝光 柯文哲：沒喬蛋

2019-06-10 22:32

南台南副都心花6億多 民代批：自行車道、人行道都有問題

2019-06-11 11:39

院長走春救回窒息婦一命 基隆醫院CPR訓練學員起勁

2019-06-10 19:00

桃園卡推廣 20萬準市民擬納入發放

2019-06-11 00:12

竹市舉債增 議員：怎花的？ 林智堅：建設爆發

2019-06-10 23:48

防強降雨 石門水庫預做調降水位

2019-06-10 23:56

台南鐵路地下化蓋在古河道上？ 文史工作者：恐釀災

2019-06-10 17:41

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還要等多久？

2019-06-10 17:50

虎頭埤阿勃勒季戀愛三部曲 情侶放閃享優惠

2019-06-11 09:03

年增4萬人 桃園年底拚225萬人

2019-06-11 00:04

議員指北市校犬貓數六都墊底 柯文哲：應改進

2019-06-10 19:06

大雨將至 在地企業認購葡萄搶收

2019-06-10 18:40

基隆甩爛路 調和街整建為迎賓大道

2019-06-11 00:22

嘉義市長將赴東京 宣傳「城隍夜巡」祭典

2019-06-10 22:13

影／6月仲夏周末夜 朱宗慶打擊樂團2前進桃園沿海演出

2019-06-11 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top