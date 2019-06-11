豪大雨來襲 彰化淹水葡萄落果

2019-06-11 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



受滯留鋒面及西南氣流影響，彰化縣今天上午開始出現多波大雨，位在員林市區的員林基督教醫院周遭跟山腳路6段等地都再度淹水，讓用路人相當不便，多年來淹水問題都未改善。

員基附近淹水，警方封鎖附近道路並擺放警示標示，但停在路邊的汽機車來不及移走，民眾涉水牽車，相當不便，縣議員曹嘉豪上午到現場勘察，居民向他反映長久問題未改善，呼籲中央營建署、河川局、地方縣府、公所、水利局都應該通盤檢討，積極處理，不要各自為政。

溪湖葡萄最近正值產季，已有果農擔心大雨造成落果嚴重今天搶收，湖埔社區大學執行長林淑玲今天找來志工到東螺溪生態教育園區對面楊姓果農經營的葡萄園幫忙摘採包裝，雨勢下不停已讓園區積水至腳踝深，落果嚴重。

林淑玲指出，上個月底連日下雨已讓在地不少國農葡萄品質受損，賣相不佳，鄰居楊姓果農原本打算將葡萄全數剪掉作肥料，但地方愛心企業贊助下，由社區志工出人摘採葡萄義賣，今天冒雨採收近400箱。