連日大雨中部血庫剩6天 徵熱血勇士

2019-06-11 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中部地區連日大雨，台中捐血中心今天統計，中部血庫儲血量降到6天庫存量，低於7到10天血液安全庫存量，警廣台中分台今天上午9時發起「空中傳愛．挽袖捐血」活動，雖然下著大雨，仍吸引民眾冒雨挽袖捐血。

台中捐血中心說，統計今天中部血庫平均庫存量約剩6天，低於血液安全庫存量7到10天，其中又以A型最缺5天，O型5.5天最缺，未來一周恐有大雨，呼籲民眾挽袖捐血。

警廣台中分台今天上午9時，在台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，48歲住潭子的賴姓市民拔得頭籌，他說，他從當兵開始捐，因為捐血可人助人，所以每年安排捐4次血，風雨無阻。

警廣台中分台長鮑靜娜說，警廣台中分台每季都會舉辦捐血活動，參與的聽眾很踴躍，不少是在空中聽到廣播，主動來捐血。適逢警察節及台中分台29周年臺慶，擴大舉辦，邀請國際佛光會中華總會台中南屯第一分會，台中市政府警察局、高速公路局中區養護工程分局及台灣電力公司台中區營業處、國道公路警察第七公路警察大隊、鐵路警察局台中分局、交通部公路總局第2區養護工程處共襄盛舉，舉辦宣導活動，也要感謝小林髮廊、元大投信、富旺國際開發等、維他露基金會、小林眼鏡熱心公益的企業響應參與。