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望高寮百萬夜景步道有特色 盧秀燕：推動森林公園

2019-06-11 14:09聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

位於大肚台地的望高寮地勢高起，視野良好，越夜越美麗。圖／台中市觀光旅遊網
位於大肚台地的望高寮地勢高起，視野良好，越夜越美麗。圖／台中市觀光旅遊網
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台中市議員林汝洲今天質詢員，「大肚山森林公園」白天有步道、晚上有望高寮夜景，林汝洲建議市府整體規劃，打造台中觀光亮點。

林汝洲在議場播放影片介紹國際三大夜景：維多利亞港、函館、那普勒斯國際級的景點，每年為當地國創造了1兆（香港）、2,000億（函館）、1,227億（那普勒斯）台幣的產值，吸引數百至數千萬的遊客。

市長盧秀燕表示，隨即指派副市長令狐榮達成立專案小組，後續由令狐副市長主持並指揮各相關局處作業，一定會全力推動這個計畫的執行。

林汝洲說，望高寮夜景不遑多讓，東可看市區高樓、商業中心，西可看大肚溪的出海口，南可眺望彰化平原和八卦山，北則可遠望大甲溪，擁有360度環景等特色。

林汝洲表示，望高寮的夜景不輸國際級夜景，他希望盧市長為台中打造國際級的世界景點，呼應市長拚經，讓台中成為亮點。

大肚山上有超過1200公頃的計畫面積，超過2萬2000公尺的步道。各個步道景色優美、各具特色，如井仔坑步道是過往村民取水洗衣的便道，改建為步道仍保留過往的水井和附近的生態，是十分少見的特色步道。

林議員表示，若步道系統能串連成「大肚山森林公園」，再加上將望高寮打造成世界級夜景，台中多了一個觀光亮點。且兩個系統整合後，可以相輔相成，增加旅客在當地觀光的時間，從而也帶來更多的消費和產值。

大肚台地有不少步道，視野好且具特色。圖／台中市觀光旅遊網
大肚台地有不少步道，視野好且具特色。圖／台中市觀光旅遊網
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森林公園香港盧秀燕

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