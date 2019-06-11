望高寮百萬夜景步道有特色 盧秀燕：推動森林公園

2019-06-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



位於大肚台地的望高寮地勢高起，視野良好，越夜越美麗。圖／台中市觀光旅遊網 分享 facebook 台中市議員林汝洲今天質詢員，「大肚山森林公園」白天有步道、晚上有望高寮夜景，林汝洲建議市府整體規劃，打造台中觀光亮點。

林汝洲在議場播放影片介紹國際三大夜景：維多利亞港、函館、那普勒斯國際級的景點，每年為當地國創造了1兆（香港）、2,000億（函館）、1,227億（那普勒斯）台幣的產值，吸引數百至數千萬的遊客。

市長盧秀燕表示，隨即指派副市長令狐榮達成立專案小組，後續由令狐副市長主持並指揮各相關局處作業，一定會全力推動這個計畫的執行。

林汝洲說，望高寮夜景不遑多讓，東可看市區高樓、商業中心，西可看大肚溪的出海口，南可眺望彰化平原和八卦山，北則可遠望大甲溪，擁有360度環景等特色。

林汝洲表示，望高寮的夜景不輸國際級夜景，他希望盧市長為台中打造國際級的世界景點，呼應市長拚經，讓台中成為亮點。

大肚山上有超過1200公頃的計畫面積，超過2萬2000公尺的步道。各個步道景色優美、各具特色，如井仔坑步道是過往村民取水洗衣的便道，改建為步道仍保留過往的水井和附近的生態，是十分少見的特色步道。