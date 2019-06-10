議員批建設牛步 盧秀燕：按期程推動中

2019-06-10 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

台中升格直轄市至今，還有20項重大建設尚未完成，民進黨議員昨問「台中人到底還要等多久？」市長盧秀燕表示，中市捷運藍線等多項建設已陸續展開，她會全力推動回應市民需求。

縣市合併以來8年半，台中市至少有20項重大建設尚未完成，包括山手線、大車站計畫、台糖湖濱生態園區、十三期重畫區、水湳經貿園區、台中捷運、鐵路高架化縫合、綠川及柳川整治、豐富專案、社會住宅、台中州廳修復再利用、國道一號連結74快速道路、北區體二用地、二信游泳池、大巨蛋、清水車站跨站月臺、電力博物館、海岸藍帶觀光計劃遊艇碼頭、大安媽祖、海洋生態館等、大肚山自然公園、清水運動公園變運動中心。

台中市議員楊典忠。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨議員何敏誠、楊典忠昨在議會總質詢，指這些建設從胡志強任內開始規畫，經歷林佳龍，現在盧秀燕上任半年了，建設牛步化嚴重，不禁要問「台中人到底還要等多久?」

盧秀燕說，市府團隊上任後，延續好的政策，不足的加以調整，包括捷運藍線、台中大車站計畫、清水國民運動中心、清水車站跨站天橋等建設，正按照期程陸續推動中。她說，市民希望她好好建設台中，任內一定加速推動，但為避免市庫財政負擔過大，市府除自編預算，也將向中央爭取合理的補助，盼議員協力，讓各項建設順利展開。

盧秀燕舉例，捷運興建期程都拉很長，藍線捷運的綜合規畫作業今年3月完成發包，按既定期程推動中。大台中山海環線等軌道建設屬中央職權、鐵路局財產，應循「台中都會區鐵路高架化」由中央全額補助，若中央同意興建，市府會全力配合，待議會審議通過後，即加速動工興建。