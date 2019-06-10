親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

明天上班上課帶雨具 西半部今深夜開始降豪雨

廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31聯合報 記者游振昇╱即時報導

有人煮台灣獼猴？臉書今晚有人po照片說，今天在台中沙鹿運動公園廚餘桶發現，疑似煮過的台灣獼猴遺體，台中市政府動保處表示，未接到民眾通報。

台中市動保處表示，台灣獼猴並不是一般的貓狗類動物，不屬動保法約束，如果民眾發現疑似台灣獼猴遺體，可通報農業局林務自然保育科，有野生動物保育法可處罰。

民眾po照片說，在沙鹿運動公園廚餘桶發現疑似台灣獼猴遺體，已被煮過，畫面可看到獼猴的四肢，照片po臉書後，網友一片罵聲，罵殺獼猴的人太可惡。

臉書今晚有人po照片說，沙鹿運動公園廚餘桶，發現疑似煮過的獼猴遺體。圖／取自臉書
臉書今晚有人po照片說，沙鹿運動公園廚餘桶，發現疑似煮過的獼猴遺體。圖／取自臉書
分享

台灣獼猴台中市廚餘
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

網傳台灣獼猴被烹煮丟廚餘桶？ 中市農業局報警調查

2019-06-10 22:27

大雨將至 在地企業認購葡萄搶收

2019-06-10 18:40

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還要等多久？

2019-06-10 17:50

台中辦燈會預算少屏東九成？ 議員：林佳龍愛台中？

2019-06-10 17:45

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還有要等多久？

2019-06-10 17:22

空汙成台中標籤 盧秀燕：嚴審許可證讓台電上談判桌

2019-06-10 15:26

影／綠議員逼問「反送中」 盧秀燕嗆3遍：我反對一國兩制

2019-06-10 14:28

不滿意花博調查報告 黃馨慧批：86億辦場沒花的花博

2019-06-10 13:35

熱門文章

端午連假小琉球遊客爆量 潛客在珊瑚礁刻名留念遭肉搜

2019-06-10 18:33

不能跟神明說謊！他連續50年捧關老爺返鄉還願

2019-06-10 16:04

影／用優酪乳養蝦？他的克菲爾白蝦比別人大1倍

2019-06-10 09:12

抓母的才給錢！村民不想做白工 全年僅1人抓沙氏變色蜥

2019-06-10 12:38

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還有要等多久？

2019-06-10 17:22

王世堅質疑請假74天 柯文哲：我沒去汽車旅館

2019-06-10 15:45

末代美濃鎮長羅建德辭世 還債1億多元最令鄉親感念

2019-06-10 20:09

大巨蛋完整音檔曝光 柯P：做壞事者懷疑別人做壞事

2019-06-10 11:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top