廚餘桶內有煮過台灣獼猴屍體？ 台中動保處：未獲通報

2019-06-10 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



有人煮台灣獼猴？臉書今晚有人po照片說，今天在台中沙鹿運動公園廚餘桶發現，疑似煮過的台灣獼猴遺體，台中市政府動保處表示，未接到民眾通報。

台中市動保處表示，台灣獼猴並不是一般的貓狗類動物，不屬動保法約束，如果民眾發現疑似台灣獼猴遺體，可通報農業局林務自然保育科，有野生動物保育法可處罰。