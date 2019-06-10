大雨將至 在地企業認購葡萄搶收

2019-06-10 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



氣象局發布致災性豪大雨，現在溪湖葡萄正值收成期，果農「剉咧等」，有在地企業眼看果農愁眉苦臉，以10萬元包下楊姓果農約４分大的果園，先讓葡萄採摘包裝有去處，也開放民眾採果體驗，一箱5斤裝箱子市售300元義賣價150元，所得捐給湖埔社大作為營造東螺溪生態教育園區基金。

湖埔社區大學擔心接下來的大雨二度傷害楊姓果農的葡萄，今天出動10多名志工採下葡萄包裝，目前已有１、2百箱的認購量，這幾天將陸續出貨。

楊姓果農的果園位在東螺溪生態教育園區對面，他指出，上個月底的大雨下下停停，造成葡萄潰爛，部分葡萄甚至出現晚腐病，賣像不好，就算有老顧客要採買，也不好意思賣，就怕壞了聲譽，加上最近要照顧住院的父親，實在沒心力放在園區，上星期已打算將葡萄全數剪除作為肥料認賠。

增丞環保公司負責人許增鏞關心在地葡萄產業，最近正籌畫「葡萄故事館」，得知楊姓果農的煩惱，主動表達願意包下整個果園，不忍讓還可以吃的食物白白浪費，他說，楊姓果農因用藥少，氣候變異使得葡萄賣像差，縱然採下來的水果不能久放，因不是最頂級也未必適合送禮，但整體口感仍相當不錯。