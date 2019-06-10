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8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

20項大建設歷三朝未完成 議員：台中人還有要等多久？

2019-06-10 17:22聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

民進黨台中市議員何敏誠丶楊典忠今天在市議會總質詢指出，有20項重大建設歷經三位市長，都處在還沒完工或未確定的狀態，建設「牛步化」非常嚴重。

議員指出，台中市有20項重大建設卻還是遙遙無期，包括山手線、大車站計畫、台糖湖濱生態園區、十三期重劃區進度、水湳經貿園區、台中捷運、鐵路高架化縫合、綠川及柳川整治、豐富專案、社會住宅、台中州廳的修復再利用、國道一號連結74快速道路、體二用地、二信游泳池、大巨蛋、清水車站跨站月臺、電力博物館、海岸藍帶觀光計劃（遊艇碼頭、大安媽祖、海洋生態館）、大肚山自然公園、清水運動公園變運動中心。

何敏誠說，市政工作應該是延續性的，這20項建設從前市長胡志強經林佳龍一直到現任盧市長都還沒完成「台中人到底還要等多久?」

市長盧秀燕表示，自己任內加速推動，為避免市庫財政負擔過大，市府除自編預算，也將向中央爭取合理的補助，希望議員協助，讓各項建設順利展開。

楊典忠表示，縣市合併以來，前市長胡志強提出34項重大建設、林佳龍提出大台中123旗艦計畫，其中很多都與海線建設息息相關，海線民眾等待鐵路雙軌超過20年了，現在市府又以「中央買單」卡住海線鐵路雙軌化，捷運藍線今年3月才要做綜合規畫，如果基本設計再拖一年，兩項海線重大交通工程都無法在盧市長任內動工，國際機場與國際港出入境旅客就只能搭公車，實在很落漆。

盧秀燕指出，包括台北、高雄等縣市，捷運興建期程冗長，台中藍線捷運的綜合規畫作業已在新市府團隊上任後今年3月份完成發包，逐步按照既定期程推動中。大台中山海環線（俗稱山手線）等軌道建設屬於中央職權、鐵路局財產，應按照「台中都會區鐵路高架化」由中央全額補助的模式來進行，若中央同意興建，市府也將全力配合，待議會審議通過後，就能夠加速動工興建。

盧承諾，市府一定會興建清水國民運動中心；海洋生態館在新市府團隊上任後，已完成招標，將委外營運。至於清水車站的跨站天橋跨距較大，整個規畫作業完成後，市府將儘速編列預算，待議會審議通過後就可動工。

盧市長強調，對於許多重大工程，她有信心也會全力進行，即使長遠的建設未能於自己任內完工，也一定會積極推動。

台中市豐富專案目前還在紙上規畫。圖／台中市新聞局提供
台中市豐富專案目前還在紙上規畫。圖／台中市新聞局提供
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胡志強鐵路高架化
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