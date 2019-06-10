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后里醫療資源不足 洪慈庸爭取設大型醫院

2019-06-10 16:10中央社 台中10日電

中科后里園區成立後，大型企業紛紛進駐，流動人口增加，但當地卻缺乏大型醫院，立委洪慈庸今天邀請相關單位會勘，爭取在后里設立大型醫院，保障當地民眾醫療權益。

洪慈庸今天邀請衛生福利部、台糖公司、台中市政府等相關單位代表前往后里會勘，共同討論在地醫療資源供需評估、選址地目、周邊交通等前期作業程序。衛福部醫管會允諾將於兩週內完成設立醫院評估報告，衛生福利部豐原醫院也表達在后里設立分院的意願。

洪慈庸指出，后里地處郊區，過去缺乏基礎建設，但近年包括中部科學園區后里園區、麗寶集團、豐興鋼鐵公司、正隆紙廠等企業進駐，2018世界花卉博覽會的園區也在后里，周邊交通機能提升，在地流動人口有7萬人之多，在地醫療需求也跟著提高，但后里缺大型醫院，在地的急重症患者仍須跨區治療。

為避免土地徵收問題及加速設立進度，洪慈庸認為，最好以國有土地為優先，初步篩選月眉路（月眉交流道旁）、后神路、后科路等三處可供建議設置地點，因而邀集中央與中市府等相關單位共同會勘討論，將持續爭取，盼儘快提升后里醫療資源量能，讓居民生活更安心。

醫管會簡任技正陳英作承諾，將於兩週內完成醫院評估報告。台中市衛生局副局長張瑞麟則說，將協助廣徵各醫院設分院意願。

豐原醫院副院長匡勝捷表示，近期醫院正在尋找長照設置地點，初步評估月眉路的地點交通便利，將會把設立長照與分院合併進行評估。

洪慈庸長照
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