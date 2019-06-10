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不滿意花博調查報告 黃馨慧批：86億辦場沒花的花博

2019-06-10 13:35聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中花博閉幕，特別預算86億元到底花到哪裡去？市議員黃馨慧今天在總質詢指出，她的結論是政府花86億辦了一場「沒花的花博會」。黃議員指出，市府最近出爐的花博報告並未釐清各界的疑慮，她要求經政風調查後，已將可能衍生廉政風險或疑涉不法情節，依法函報司法機關偵查。至少有12案，未來確定有損及市庫權益，建議盧市長考慮司法追究決策官員，她說「不希望盧市府吞下去」。

市長盧秀燕回應，台中花博今年底才結算，詳細資料屆時才知道。有的款項議會有意見，要求先不付，市府會尊重議會。其他項目在政風司法沒確定前，按流程走，該給得給。

黃馨慧指出，從花博最重要的管考工作，居然委外給借址登記的幽靈公司來「考核市府」外，還有門票代售違反會計原則，不得「收支互抵」；明明有編列86億元特別預算，各局處仍排擠正常公務預算，挪用幫花博墊付，至今帳目不明；甚至利用政府出資補助的基金會，發包花博表演項目，損及市庫，形成監督灰色漏洞；還有民眾退票機制不明，損及消費者權利等問題，報告書依舊未釐清原因。

黃馨慧語重心長說，政風調查後已將可能衍生廉政風險或疑涉不法情節，依法函報司法機關偵查。若未來確定有損及市庫權益，希望盧市長考慮以司法追究決策官員，給市民一個交代。否則未來台語要辦大型博覽會，可能失去正當性！

台中市議員黃馨慧指市府花3個月完成台中花博調查報告，未釐清各界疑點。記者陳秋雲／...
台中市議員黃馨慧指市府花3個月完成台中花博調查報告，未釐清各界疑點。記者陳秋雲／攝影
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