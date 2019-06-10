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台中后里醫療資源不足 立委洪慈庸爭取設大型醫院

2019-06-10 12:56聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中后里目前未設醫院，緊急醫療應變與救護處理能力有限，立委洪慈庸今天邀集中央、地方相關單位共同評估，為后里爭取設立大型醫院，希望提升在地醫療能量，保障在地民眾緊急需求時的黃金治療時間。

今天會勘由立委洪慈庸邀集，衛生福利部醫事司副司長廖崑富、醫管會簡任技正陳英作、台糖公司資產營運處處長陳立人、台中市政府衛生局副局長張瑞麟、地政局、都市發展局、衛福部豐原醫院副院長匡勝捷、市議員王朝坤等地方代表參加，共同討論在地醫療資源供需評估、選址地目、周邊交通等前期作業程序。醫管會允諾將於兩周內完成設立醫院評估報告，豐原醫院也表示對在后里設立分院有高度意願。

洪慈庸指出，后里因為地處郊區，過去缺乏基礎建設，但近年包括中部科學園區(后里園區、七星園區)、麗寶集團、豐興鋼鐵公司、正隆紙廠公司等企業皆進駐后里，以及舉辦2018世界花卉博覽會，周邊交通機能提升，在地流動人口有7萬人之多，在地醫療需求也跟著提高。

洪慈庸表示，為避免土地徵收問題及加速設立進度，以國有土地為優先，初步篩選月眉路(月眉交流道旁)、后神路、后科路等三處可供建議設置地點，立即邀集中央與中市府相關單位共同會勘討論，將持續爭取，盼盡快提升后里醫療資源量能，居民生活更安心。

立委洪慈庸今天和相關單位會勘后里地區，爭取設大型醫院。圖／洪慈庸服務處提供
立委洪慈庸今天和相關單位會勘后里地區，爭取設大型醫院。圖／洪慈庸服務處提供
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洪慈庸
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