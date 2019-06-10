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神岡林宅失文資身分？ 台中市文資處：所有權人以死相逼

2019-06-10 10:48聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

文資界發起搶救台中神岡林淑景宅，要求文化部長鄭麗君介入。台中市文資處長李智富說，神岡林宅的所有權人以死相逼，加上相同建築風格的建物在台中已保留多棟，文資審議時無法達成共識，最後表決結果4票贊成、4票反對、1票認為應再議，未達指定古蹟或歷史建築的2/3門檻

文資界質疑神岡林宅的文資審議黑箱作業，台中市政府未公佈審議委員名單，也未公佈詳細的會議紀錄。李智富說，文資審議結果已上網公告，會議討論紀錄原本就不會公開，台中市15名文資審議委員名單是公開的，但當天出席的委員不便公布，以免委員遭騷擾，中央的文化部文資局在文資審議時，也都未公佈詳細的會議紀錄與當次審議委員名單。

台中市文資處表示，今年4、5月各開過一次文資審議會議，以5月做出決議的會議，共有9名委員出席，超過開會的1/2門檻，出席委員經過討論後，最後以投票決議，其中4人贊成取得文資身份，4人反對，有1人希望暫緩決議，未達到指定的門檻。

李智富說，神岡林宅是日治時期當地士紳林淑景的私宅，台灣光復後由林淑景的女婿陳清松取得所有權，也稱為陳清松宅，仿西洋樣式的建築物，有柱頭、拱圈等，呈現日治時期的藝術工藝水準，左護龍已被拆除，正身與右護龍原本也要被拆除，經指定為暫定古蹟後保存。

李智富說，文資審議時，所有權人誓死反對，只要政府登錄就會「死給你看」，文資處與所有權人多次溝通，都無法取得共識，文資審議會議上，對於文資保存與所有權人的權益如何權衡？也沒有達成共識。

李智富說，加上與神岡林宅樣式相近的建物，台中已保存古蹟烏日聚奎居、清水黃家瀞園、后里張天機宅與歷史建築北屯林懋陽故居，文資委員也無法達成共識，最後投票決定。

台中神岡林宅失去文資身分，文資界發起搶救。台中市文資處表示，所有權人以死相逼，加...
台中神岡林宅失去文資身分，文資界發起搶救。台中市文資處表示，所有權人以死相逼，加上相同樣式的建物以保存多棟，文資審議也無法達成共識，最後投票決議。圖／台中市文資處提供
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台中神岡林宅左護龍已被拆除，台中市文資審議委員會上月投票未達指定門檻，失去文資身...
台中神岡林宅左護龍已被拆除，台中市文資審議委員會上月投票未達指定門檻，失去文資身分，文資界發起搶救。圖／台中市文資處提供
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