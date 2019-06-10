快來剪髮洗髮！ 弘光大學美髮系學生要籌環島義剪經費

2019-06-10 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



弘光科技大學美髮造形系學生組成的「弘髮少年」下月要環台義剪，學生們靠著幫人剪染頭髮籌措環台經費，上周參加第一屆和泰汽車公益夢想家活動，雖獲得10萬元補助，但系學會估計經費還短缺近10萬元，距義剪活動只剩20天，學生們希望有更多人可讓他們剪髮洗髮，用行動支持義剪。

弘髮少年環台義剪今年是第7屆，美髮系學會會長林芷伊表示，學務處補助10萬元經費讓系上進行這項有意義的社會關懷服務，今年初在規畫活動的時候便發現經費不足，經由課指組得知和泰汽車公益夢想家活動後報名，經過提案、簡報、評審專業提問後，在300多組中脫穎而出入選前10名，獲得10萬元活動執行經費。

林芷伊表示，環台義剪是由學生自主性發起的暑假公益行程，也是系上每年重要活動，前進偏鄉、山區部落義剪，今年有90多人報名參加，礙於經費問題，參與人數只能控制在一輛遊覽車大約42人，為了節省經費，住宿的地方找「俗擱大碗」的香客大樓，花最少的錢讓參加義剪的學生均能入住。

「環台義剪即將開始，但是目前活動經費還少近10萬元！」活動總召賴昱欣苦惱說，這學期提早展開洗、染、剪髮等各種頭髮、頭皮服務，系上同學利用課餘時間運用所學技能賺取義剪經費，但今年經費籌措不理想，希望在6月20日前，能夠有更多的人預約頭髮服務，讓他們能夠湊足環台義剪經費。

今年環台義剪行程，從7月1日起連續10天，第一站從南投草屯出發，陸續前往雲林、嘉義、高雄、台東、花蓮、宜蘭、桃園、新竹、苗栗，最後一站回台中。賴昱欣指出，今年義剪的地點不同以往，特別選資源較少的偏遠山區部落，包括賓朗部落、卓溪部落等，透過當地鄉公所的幫忙，服務更多在地的弱勢學童。