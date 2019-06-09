親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
龍舟賽‧慶端午
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國道六號不可行？ 韓國瑜：是花蓮人的迫切渴望

影／20分鐘完嗑7公斤米苔目 26歲大胃王嚇壞遊客

2019-06-09 21:50聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮知名懷舊景點「寶島時代村」端午連假期間推出「寶島好好丸」霸王鍋挑戰賽，1小時內吃完7公斤重的丸子米苔目可獲1萬元獎金，約30人遭完敗，26歲大胃王網紅「丁丁」今下午參戰，用20分鐘就完嗑，嚇傻全場遊客。

寶島時代村指出，端午節連假3天推出採個人制挑戰「霸王鍋」，繳300元報名費，4人坐滿1桌就開1場，限定1小時內連湯帶料獨自吃完重達7公斤重、加了超多貢丸的米苔目湯，就能獲得1萬元大胃王獎金。

這一大碗貢丸米苔目湯，令遊客直呼「光用看的飽了」，這3天內吸引約30人參賽，有人吃到一半就就棄權，有人則是有始有終撐到最後，但還是沒能吃完，接二連三的挑戰失敗，直到今天下午，大胃王網紅「丁丁」應邀參戰現身。

26歲「丁丁」丁聰明瘦瘦的，就是個體格標準的年輕人，看不出來很會吃，未料就定位後，就一大勺一大勺的將一大鍋的丸子米苔目，盛進小碗公裡，之後一碗接著一碗，優閒的在20分鐘內完嗑霸王鍋，輕鬆贏得1萬元大胃王獎金。

會後，丁丁接受訪問時，坦言吃完這一鍋7公斤重的貢丸米苔目感覺已經「有點飽」，想要吃點別的東西換換口味；游刃有餘的言論，讓現場遊客難以置信，紛紛直呼，「太厲害了！」

知名還舊景點「寶島時代村」推出「寶島好好丸」大胃王賽，26歲大胃王網紅「丁丁」2...
知名還舊景點「寶島時代村」推出「寶島好好丸」大胃王賽，26歲大胃王網紅「丁丁」20分鐘就完嗑7公斤重的丸子米苔目湯，嚇傻全場遊客。圖／寶島時代村提供
分享
知名還舊景點「寶島時代村」推出「寶島好好丸」大胃王賽，26歲大胃王網紅「丁丁」2...
知名還舊景點「寶島時代村」推出「寶島好好丸」大胃王賽，26歲大胃王網紅「丁丁」20分鐘就完嗑7公斤重的丸子米苔目湯，嚇傻全場遊客。圖／寶島時代村提供
分享
知名還舊景點「寶島時代村」端午連假推出大胃王賽，1小時內吃完7公斤重的丸子米苔目...
知名還舊景點「寶島時代村」端午連假推出大胃王賽，1小時內吃完7公斤重的丸子米苔目可獲1萬元獎金。圖／寶島時代村提供
分享
知名還舊景點「寶島時代村」推出「寶島好好丸」大胃王賽，26歲大胃王網紅「丁丁」2...
知名還舊景點「寶島時代村」推出「寶島好好丸」大胃王賽，26歲大胃王網紅「丁丁」20分鐘就完嗑7公斤重的丸子米苔目湯，嚇傻全場遊客。圖／寶島時代村提供
分享

網紅連假
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

端午連假不停工 國道四號豐潭段3號隧道年底貫通

2019-06-09 16:05

台中「公路醫生」熨平路面 微創手術減少人孔蓋落差

2019-06-09 14:16

「浮士德遊戲2」集集有台中 綠川、柳川都入戲

2019-06-09 13:17

「搖滾台中」親子不宜引論戰 樂迷：反對被馴化

2019-06-09 12:24

韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行

2019-06-09 12:18

台中購物節 美術園道等各大商圈有好康

2019-06-09 11:31

鋒面將至 巨峰葡萄採收期 果農憂強降雨

2019-06-08 23:06

歷經5年爭取...豐原「富翁街」通車 盼大家發財

2019-06-08 23:03

盧秀燕拚市政 不再回應政治議題

2019-06-08 22:38

台中購物節 暑假來逛夜市抽千萬豪宅、百萬名車

2019-06-08 22:31

921平價宅漏水、瓦落…居民心驚盼盡速維修

2019-06-08 22:30

稻熱病後時晴時雨 老農聽到又有梅雨鋒面來襲心驚驚

2019-06-08 19:35

南投鵝肉攤群聚感染 衛生局勒令停業

2019-06-08 17:46

南投鹿谷春茶賽頒獎 遊客上山找茶大塞車

2019-06-08 17:22

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

葡萄成熟時梅雨鋒面來 果農內心是一喜一憂

2019-06-08 20:15
看更多

熱門文章

韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行

2019-06-09 12:18

頭份交流道口交通毒瘤 雙管齊下盼割除

2019-06-09 08:58

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-09 07:40

端午連假不停工 國道四號豐潭段3號隧道年底貫通

2019-06-09 16:05

議員建議收容棄養動物的人 李茂生批政客引本尊回應

2019-06-09 08:07

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

局長不防疫去花蓮幫韓國瑜場勘？ 民政局：疫情監控中

2019-06-09 11:30

雲林縣府徵選男女旅遊大使 第一名各獎15萬元

2019-06-09 11:57

嘉市文化公園樂開趴 分貝超標挨罰

2019-06-08 23:53

桃園龍舟賽九龍里奪神農旗 大溪高中封龍王 消防未連霸

2019-06-09 20:04

拚立委初選 張志明、李建智力爭台東韓粉認同

2019-06-09 10:19

瘋雙語教育 竹科家長為子女 1年花數十萬不手軟

2019-06-08 22:49

台中「公路醫生」熨平路面 微創手術減少人孔蓋落差

2019-06-09 14:16

基隆暖暖東勢街「身分」不明 路不平4年終於有解

2019-06-09 20:26

影／20分鐘完嗑7公斤米苔目 26歲大胃王嚇壞遊客

2019-06-09 21:50

今天印尼開齋節 台東印尼新住民與移工開心吃家鄉菜

2019-06-09 11:55

就差一小步！距岸1公里強浪打翻 龍舟橫渡到蘭嶼失敗

2019-06-09 15:44

配合台東太平溪路堤共構工程 6座高壓電塔6月底前拆除

2019-06-09 15:25

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

盧秀燕拚市政 不再回應政治議題

2019-06-08 22:38

10月起 養蚵禁裸用保麗龍

2019-06-09 00:06

新北斬龍山遺址公園啟用 不再難親近！

2019-06-08 23:42

50年老屋倍增 北市房市邁入高齡化

2019-06-08 22:52

虎尾科技大學6畢業生 創作「我們 Us」細數4年回憶

2019-06-09 11:46

港台攜手橫渡黑潮到蘭嶼 今清晨5時30分順利出發

2019-06-09 06:52

「搖滾台中」親子不宜引論戰 樂迷：反對被馴化

2019-06-09 12:24

善化40多年老醫院一關3年 現在變服飾連鎖門市

2019-06-09 10:56

苗栗舊山線RAIL BIKE增新路線 27日起正式營運

2019-06-08 22:54

台科大鬆口釋校地 蟾蜍山文化景觀 北市願接手規畫

2019-06-08 23:46

潮州祭生育補助 屏縣29鄉鎮市發錢鼓勵生孩子

2019-06-09 18:04

藍高市立委一選區13日起民調 侯亞寧、王齡嬌爭取出線

2019-06-09 12:39

異業合作 乞龜與巧克力的美好相遇

2019-06-08 23:53

曾經每年黃蝶大爆發 地方疾呼維繫黃蝶翠谷生態

2019-06-09 07:39

台中購物節 美術園道等各大商圈有好康

2019-06-09 11:31

投訴路不平 內湖4年增近9倍 柯文哲：專案處理

2019-06-08 23:23

美濃黃蝶祭 走過22年…尊重物種

2019-06-09 00:01

歷經5年爭取...豐原「富翁街」通車 盼大家發財

2019-06-08 23:03

海口故事屋開幕 首展夢幻娃娃

2019-06-08 23:56

通勤注意！ 台鐵19日改班次 取消周日班表

2019-06-08 22:52

「emoji表情符號放暑假」高雄駁二免費展出

2019-06-09 07:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top