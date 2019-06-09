影／20分鐘完嗑7公斤米苔目 26歲大胃王嚇壞遊客

2019-06-09 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮知名懷舊景點「寶島時代村」端午連假期間推出「寶島好好丸」霸王鍋挑戰賽，1小時內吃完7公斤重的丸子米苔目可獲1萬元獎金，約30人遭完敗，26歲大胃王網紅「丁丁」今下午參戰，用20分鐘就完嗑，嚇傻全場遊客。

寶島時代村指出，端午節連假3天推出採個人制挑戰「霸王鍋」，繳300元報名費，4人坐滿1桌就開1場，限定1小時內連湯帶料獨自吃完重達7公斤重、加了超多貢丸的米苔目湯，就能獲得1萬元大胃王獎金。

這一大碗貢丸米苔目湯，令遊客直呼「光用看的飽了」，這3天內吸引約30人參賽，有人吃到一半就就棄權，有人則是有始有終撐到最後，但還是沒能吃完，接二連三的挑戰失敗，直到今天下午，大胃王網紅「丁丁」應邀參戰現身。

26歲「丁丁」丁聰明瘦瘦的，就是個體格標準的年輕人，看不出來很會吃，未料就定位後，就一大勺一大勺的將一大鍋的丸子米苔目，盛進小碗公裡，之後一碗接著一碗，優閒的在20分鐘內完嗑霸王鍋，輕鬆贏得1萬元大胃王獎金。