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魯班公宴有看頭 陸上龍舟真趣味

2019-06-09 18:12聯合報 記者林宛諭╱即時報導

把握連假最後一天，彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，彰化縣長王惠美表示，鹿港魯班公宴已登錄為「無形文化資產－民俗及有關文物」，此次共展出108桌工藝作品，其中有7位人間國寶作品，希望能讓工藝師有更大發揮空間，把傳統工藝傳承下來，今天也有陸上龍舟賽趣味十足。

彰化縣政府、與鹿港鎮朝陽鹿港協會合辦的魯班公宴今天在統一渡假村鹿港文創會館集會堂舉行巧聖先師祀典儀式，彰化縣長王惠美等人與會，文化部文化資產局長施國隆主祭，鹿港鎮朝陽鹿港協會理事長黃文秋等人擔任祭祀官等。

鹿港魯班公宴已成為了台灣地區唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，108桌看桌，展出工藝品約500件，除了人間國寶工藝名家王清霜漆器、施至輝粧佛、陳萬能錫器、施鎮洋木雕、李榮烈籃胎漆器、張憲平竹籐編、李秉圭鑿花等，也有新銳工藝家作品展出。

福興鄉公所舉辦的陸上龍舟賽體驗今天在臺灣玻璃館登場，來自彰化縣各鄉鎮社區組隊參加，參賽者4人一組坐在特製龍舟操槳前進，趣味十足，也有現場遊客躍躍欲試報名參賽。

慶端陽活動中的「鹿港光影饗宴」燈飾則會展覽到6月30日，端午節連續假期由於遊客多，有遊客反映在桂花巷藝術村等處人太多，要拍美照不好拍，民眾也可把握6月底前到鹿港的藝術村、中山路、公會堂、文武廟等地都還有美美的裝置燈飾可拍美照。

彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出1...
彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出108桌工藝作品，其中有7位人間國寶作品。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出1...
彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出108桌工藝作品。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出1...
彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出108桌工藝作品，其中有7位人間國寶作品。記者林宛諭／攝影
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福興鄉公所舉辦的陸上龍舟賽體驗今天在臺灣玻璃館登場，來自彰化縣各鄉鎮社區組隊參加...
福興鄉公所舉辦的陸上龍舟賽體驗今天在臺灣玻璃館登場，來自彰化縣各鄉鎮社區組隊參加，參賽者4人一組坐在特製龍舟操槳前進，趣味十足。圖／彰化縣政府提供
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福興鄉公所舉辦的陸上龍舟賽體驗今天在臺灣玻璃館登場，來自彰化縣各鄉鎮社區組隊參加...
福興鄉公所舉辦的陸上龍舟賽體驗今天在臺灣玻璃館登場，來自彰化縣各鄉鎮社區組隊參加，參賽者4人一組坐在特製龍舟操槳前進，趣味十足。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出1...
彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出108桌工藝作品。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府舉辦的鹿港慶端陽系列活動鹿港魯班公宴今天舉辦巧聖先師祀典儀式，共展出108桌工藝作品。記者林宛諭／攝影
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鹿港
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