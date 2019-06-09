「浮士德遊戲2」集集有台中 綠川、柳川都入戲

2019-06-09 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



修杰楷、鍾瑤、黃尚禾、姚以緹等人領銜主演的電視劇「CODE浮士德遊戲2」全劇每集都取景台中知名景點，包括台中市政府台灣大道市政中心、亞洲大學、高美溼地、綠川、柳川等，以戲劇推銷台中。

「CODE浮士德遊戲」是2016年台灣網路劇，以科幻為主的偶像劇，集合電影首部自製網路電視劇，由吳慷仁、謝沛恩、張翰領銜主演。續集則由修杰楷等人擔綱演出。

劇組表示「CODE浮士德遊戲2」刻畫「網路科技」及「人性矛盾」等議題。導演詹大為認為台中城市具現代感，適合劇中設定的科技感氛圍，全劇10集都有台中重要場景露出，他感謝市府影視協助與補助，讓劇組感受溫情滿滿。

製作人郭文雯也說，台中自然美景、現代感大樓、極簡風格建築等場景應有盡有，滿足劇組各種類型實景拍攝需求。6月24日起週一至週五晚間9點衛視電影台首播，星衛HD電影台9點半播出，影音串流平台FOX+一次上架5集。

國內首座公辦民營片廠的「中台灣影視基地」在霧峰，目前工程已點交完畢，預計2019年中交由中影八德公司營運，引介國內外劇組，以行銷台中城市意象。