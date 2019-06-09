「搖滾台中」親子不宜引論戰 樂迷：反對被馴化

2019-06-09 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



「搖滾台中」音樂節活動今年邁入第12屆，是許多中部年輕人的成長記憶，市府新聞局表示今年9月7、8日在台中文心森林公園與圓滿戶外劇場登場，去年底的演唱會有不少親子到場同樂，現場爆滿，但有樂迷在臉書粉團留言建議「拜託售票，過濾一下樂迷吧！」「演唱會結束已沒公車！」

另有樂迷說，部分「串場的影片很不妥」希望主辦單位考量，當天很多父母帶小孩去聽搖滾音樂「x來x去的就算了，竟然還有色情畫面」還有激烈言詞。另有人說「看到吸毒和色情的畫面非常的不ok，希望以後主辦能更注意闔家觀賞。」

有樂迷則反對「被主流馴化」指搖滾樂的核心價值本身就在於對主流的叛逆與反動，這樣的本質也讓握有文化霸權的主流文化冠上許多汙名。如果真的想好好了解搖滾樂的話，可以去google一下搖滾樂的發展，再回來看搖滾樂殺人事件（就是所謂不妥的串場影片）。如果想要體驗無害、親子、闔家觀賞的搖滾文化，建議回家放歌舞青春給小孩看。真心希望搖滾樂不要被主流馴化「而是被主流了解與尊重。」

多年來搖滾台中演唱會已是樂界大事，新聞局表示，網友的反映都會重視研辦，但不可忽略市府致力培植音樂人才，希望鼓勵更多音樂愛好者投入創作，讓更多音樂人在台中扎根。

今年有別於以往，採線上評審方式，並首創決賽以現場演唱方式決定入選資格。新聞局說「搖滾台中x Always Be Here數位合輯徵選活動」徵件自6月1日至6月25日，參賽者以「乘載台中記憶」為題創作歌曲，分為初賽及決賽，初賽採用網路徵件方式，決賽則透過現場比賽方式，選出前四名優秀作品收錄合輯。

得獎組別將獲得新台幣1萬元獎金，並受邀在搖滾台中演出，主辦單位也將安排至國際級專業錄音室－玉成戲院錄製作品。

吳局長強調，好的音樂作品不應被現實因素埋沒，期待優秀的歌曲出線後，藉由市府各種管道露出，讓更多人聽見台中在地的好聲音。