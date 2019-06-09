韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行
高雄市長韓國瑜昨天在花蓮造勢，喊出國道六號從南投延伸到花蓮，打造台中花蓮生活圈，引起不少討論。南投縣長林明溱說，國道六號從霧社到花蓮縣龍澗距離只要30幾公里。但要穿越中央山脈還有斷層和地熱等難以解決的問題，雖然國六延伸是好事，但基本是不可能的任務。
林明溱說，南投縣和花蓮縣地理上緊鄰，但要從南投到花蓮得繞行合歡山公路、中橫公路，路途相當遙遠。幾年前國道六號通車時，大幅縮短台中到埔里的時程，交通便利也帶動日月潭、清境的觀光，因此，他擔任立委時也曾研究，是否能將國道六號延伸到花蓮，打開台灣東西岸的交通動脈。
他研究國道六號路線如果順著仁愛鄉霧社延伸到花蓮縣秀林龍澗，其實距離只要30幾公里，與目前國道六號霧峰到埔里的距離相當。但與專家討論後，認為國六要穿越中央山脈得打通隧道，要面臨斷層、地熱高溫，以目前技術來說不可能。若採取高架路面雖然可避免打通中央山脈，但因為地質不穩定，想要建立橋墩基樁難度不小，還要面臨地震威脅。
而縣府也曾考慮先將國道六號延伸到霧社，縮短在南投縣境的車程時間，但專家探勘也認為光是這一段路，因為地熱高溫就難以克服，這也是國道六號霧社段沒有興建的原因。
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