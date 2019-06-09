台中購物節 美術園道等各大商圈有好康

2019-06-09 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



「台中購物節」7月10日登場，台中市政府推出消費購物滿500元即有機會抽中精品豪宅、國產汽車等大獎。看準活動商機，包括美術園道、天津、東海藝術街等商圈皆共襄盛舉，還祭出多項限時優惠。

經發局人員指出，台中購物節將於7月10日到8月18日舉行，美術園道商圈周邊店家配合市府祭出多項限時優惠折扣活動，包括亞尼克菓子工房、新月梧桐、京華煙雲等商家都一一提出好康資訊，亞尼克菓子工房也推出「寄捲」服務、巴部屋自有產品8折起、一米麥提供消費滿千送10入麻糬、塔吉特提供消費不限金額送小蒟蒻等優惠。

此外，天津商圈提供2萬6千元購衣劵、大里中興商圈杙仔餅禮盒全面8折，還有大里商圈店家G2000服飾5折起、東海藝術街商圈推出暑期特惠活動、客家美食及自行車租借8折起、自由路商圈9折起等精彩優惠。

台中城市吉祥物「樂虎」昨也趁著端午連假前往美術園道宣傳，與200隻紙雕藝術石虎展現壯大宣傳陣容，歡迎各界暑假期間到台中旅遊、消費。

經發局長高禩翔表示，台中首次舉辦購物節，已經有5000多店家響應，活動期間在台中購物滿500元，就有機會抽千萬豪宅、2部進口車、3部國產車，預估可帶來數百億商機。