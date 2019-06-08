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葡萄成熟時梅雨鋒面來 果農內心是一喜一憂

2019-06-08 20:15聯合報 記者何烱榮╱即時報導

又是葡萄成熟時，彰化縣一千多公頃的巨峰葡萄園都結果纍纍，已到採收期，但果農卻一喜一憂，喜的是今年豐收又質量俱佳，價格也穩定，憂的是聽到氣象局預報未來一周梅雨面來襲，會持續出現強降雨，恐影響品質與收成。

5月以來氣候不穩定，經出現一下艷陽天，一下大雨，部分巨峰葡萄園傳出晚腐病災情；台中區農業改良場作物環境課課長白桂芳今天說，因絕大多數的果農管理都到位，又有套袋，晚腐病只是小範圍，整體來說，今年彰化縣巨峰葡萄是豐收年，質量都很好，如果農民擔心未來有強降雨，提早1、2天採收是不影響品質。

大村鄉青農賴昶睿說，他採草生栽培，都是自產自銷，夏果第1批品質受肯定，度都在18度上，已銷售一空，目前正採收第2批，預計可以生產到7月初。今年每箱2.5公斤（約4台斤），售價400元，價格跟去年一樣。

賴昶睿和父親今天利用好天氣，一起動手整理果園。「氣象局預報未來1星期恐有強降雨，真的會讓農民擔心。」他說，梅雨將來襲，果園的排水要做好，不積水就不擔心會病菌感染。大村的巨峰葡萄遠近有名，最近有不少香港、新加坡遊客專程到大村來體驗現摘、現吃葡萄的樂趣。

彰化縣巨峰葡萄面積共1100多公頃，以溪湖最多，大村居次。大村鄉農會推廣部主任賴錫謀說，大村巨峰葡萄有400多公頃，高品質的葡萄一分地可收1200到1500公斤，一般葡萄約2200到2500公斤。

賴錫謀說，今年氣候好、夏果盛產，因大多數果農都採套袋栽培，只要做好疏果和果園管理，應能維持品質和價格。

立委陳素月說，5月底出現強降雨，農民陳情葡萄果園出現晚腐病，她曾邀請農委會主委陳吉仲到大村視察，因災情未達補助標準，農委會承諾將研究溫室設備、露天果園遮陽防雨棚架、全套袋、有機質等，以1分地補助3分之1或2分之1，以防止氣候驟變卻無法達補助標準的災損。

彰化縣巨峰葡萄夏果進入採收期，今年的質與量俱佳。記者何烱榮／攝影
彰化縣巨峰葡萄夏果進入採收期，今年的質與量俱佳。記者何烱榮／攝影
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氣象局預報又有梅雨鋒面將來襲，大村鄉賴姓老農今天趕緊利用好天氣整理果園。記者何烱...
氣象局預報又有梅雨鋒面將來襲，大村鄉賴姓老農今天趕緊利用好天氣整理果園。記者何烱榮／攝影
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巨峰葡萄進入採收期，大村鄉青農賴昶睿一喜一憂，喜是今年將豐收，憂是梅雨鋒雨又來。...
巨峰葡萄進入採收期，大村鄉青農賴昶睿一喜一憂，喜是今年將豐收，憂是梅雨鋒雨又來。記者何烱榮／攝影
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