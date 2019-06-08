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稻熱病後時晴時雨 老農聽到又有梅雨鋒面來襲心驚驚

2019-06-08 19:35聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣一期稻作進入採收期，繼溪州鄉之後，北斗、竹塘兩個農會今天也開倉收糧，因中央氣象局預報未來1星期有梅雨鋒面襲台，恐有強降雨，讓農民忐忑不安，已浮現搶收的跡象；農糧署中區分署是嚴陣以待，副分署長饒美菊天說，氣候不穩定，確實會讓農民擔心，如果稻作成熟度仍不夠，還是再緩幾天再收割，千萬不要「青割」。

往年彰化縣都是縣農會田中碾米廠先收糧，今年溪州鄉破例提前5天開倉收糧，成為全縣最早收糧的農會 ，開盤價是濕穀每百台斤900元，今天調漲到920元；溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，因最近天氣不穩，經常一下艷陽天，一下下大雨，因農民擔心一期稻受損，要求農會提前收購。

今天竹塘、北斗兩個農會也開倉，開盤價也是920元。彰化縣農會田中碾米廠主任游美倫說，田中廠6310日收購公糧，去年共收購3757噸，其中公糧是2163噸，因今年有稻熱病災情，預估每公頃平均可收1500至1800公斤，比去年超過2000公斤，短收1、2成，倉容應足應付。

「今天上午8時開倉，不到2小時，收購公糧已快200噸，感受到農民憂心未來有大雨，開始搶收的壓力。」北斗鎮農會供銷部主任邱栢勳說，雲林縣西螺今天的價格也是920元，北斗對品質好（濕度27度）的濕穀加碼到930元。去年大豐收，開盤價是950元起跳，曾漲到1050元，今年因各地糧倉庫存仍多，未來價格調漲應該有限，可預估一期稻會湧向公糧。

北斗農會總幹事張桂連、竹塘農會總幹事詹光信都說，今年農委會為穩定農民收益，宣布公糧的「餘糧收購」量從每公頃3千公斤，增加到5千公斤，確實產生倉容不足的壓力，因有長期合作的民間糧商，已協調出現爆倉時，將協助調運到北部儲存。

氣象局預報梅雨鋒面又將襲台，恐持續數日出現豪大雨，彰化縣一期稻進入收割期，各農會...
氣象局預報梅雨鋒面又將襲台，恐持續數日出現豪大雨，彰化縣一期稻進入收割期，各農會的公糧收購作業全面啟動。記者何烱榮／攝影
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氣象局預報梅雨鋒面又將襲台，恐持續數日出現豪大雨，彰化縣一期稻進入全面收割期，農...
氣象局預報梅雨鋒面又將襲台，恐持續數日出現豪大雨，彰化縣一期稻進入全面收割期，農糧署中區分署呼籲農友不要「青割」搶收。記者何烱榮／攝影
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農民稻熱病
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