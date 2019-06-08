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南投鵝肉攤群聚感染 衛生局勒令停業

2019-06-08 17:46聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投市最近才發生知名臭豆腐店食物中毒，今天又傳出有民眾在南投市一家鵝肉攤購買鵝肉後，出現上吐下瀉症狀，已經有33人就醫，南投縣衛生局接獲通報後，已經到鵝肉攤採集檢體檢驗，也要求業者暫時停業。

今天又有民眾在臉書「南投人聊天室」貼文，指在南投市復興路鵝肉攤購買水煮鵝肉，結果孩子身體不適就醫，感染集性腸胃炎及大腸炎。民眾表示，6日下午吃了鵝肉後上吐下瀉、發燒、頭痛，懷疑鵝肉擺放太久變質。

南投縣衛生局6日晚間陸續接獲食物中毒通報，衛生局判定並非個案，緊急要求店家停業，目前第一批檢體採樣已經送達衛福部檢驗。南投醫院也在急診處貼出「有吃鵝肉，請告知醫療人員！」公告。

南投縣衛生局長黃昭郎說，每年台灣就有超過500件的食物中毒案件，特別是夏季天氣悶熱潮濕，細菌易繁殖，建議民眾買食物回家後要馬上放到冰箱，攤商也應更注意食物保存問題，不要讓食物暴露在高溫悶熱的空氣中。

南投醫院營養師陳佳祺說，最常發生食品中毒案件的季節為5到9月，台灣高溫且潮濕最適合微生物之生長，若食物烹調及保存不當，就易發生食品中毒事件。

最常見引起食品中毒有細菌，包括如腸炎弧菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、病原性大腸桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。第二是病毒如諾羅病毒等，第三是天然毒素，如河豚毒素、麻痺性貝毒素、黴菌毒素等，四是化學物質，如農藥、重金屬等。

她說，預防食物中毒，最好食材購買後應儘速放入冰箱中冷凍或冷藏，購買食材不過量，避免冰箱儲存過多食品，導致冰箱冷卻效果不足而微生物滋長；料理食品前後應徹底洗淨雙手，生熟食刀具、砧板應分開，以避免交叉汙染。購買外食應選擇環境衛生優良且值得信賴的商家，並當餐食用、隔餐勿食。

南投再傳食物中毒，有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，到醫院急診。圖／...
南投再傳食物中毒，有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，到醫院急診。圖／翻攝臉書南投人聊天室
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南投再傳食物中毒，有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，南投縣衛生局統計...
南投再傳食物中毒，有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，南投縣衛生局統計有33人出現類似症狀，已採集檢體化驗。圖／翻攝臉書南投人聊天室
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南投再傳食物中毒，有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，南投醫院也在急診...
南投再傳食物中毒，有民眾購買鵝肉後出現上吐下瀉、發燒、頭痛症狀，南投醫院也在急診處貼出告示，提醒民眾注意。圖／翻攝臉書南投人聊天室
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