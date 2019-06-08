南投鹿谷春茶賽頒獎 遊客上山找茶大塞車

2019-06-08 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社今天舉辦春茶展售會，因為端午節連續假期天氣晴朗，延溪公路湧入大量車潮。今年春季凍頂烏龍茶競賽，鹿谷農會由張宏斌拿下特等獎，蕭美季拿下頭等一殊榮。凍頂茶葉生產合作社春茶賽烏龍種組由柯俊合拿下特等茶王獎、新品種組則由賴能炫拿下特等茶王獎，南投縣長林明溱頒發匾額致賀，並期勉茶農精進製茶技術，讓南投茶進軍全球市場。

林明溱說，今年春茶比賽品質嚴格把關，茶的品質都相當好，不少茶農的茶葉已經銷售一空，現場攤位詢問度和購買率都很高，場面相當熱絡。南投國際茶業博覽會今年第10屆，預計10月舉行展期共11天，歡迎茶農拿出最好的茶來參展，吸引國內外愛茶人士走進來，南投好茶賣出去，茶農都賺大錢。

他說，因為陸客減少衝擊茶葉市場，縣府與縣農會攜手拓展大陸行銷市場，3月前往山東濟南推廣本縣觀光與農產時，爭取到台商4年5億元的茶葉訂單備忘錄，日前首批5000公斤茶葉已經裝櫃出貨，第二批訂單也將出貨。另外，鳳梨也有滯銷情形，縣府也由縣農會協助，聯繫大陸通路，並獲得訂單，近期也將裝櫃運往浙江銷售。

鹿谷農會今年春季優良茶報名參賽6701件中入等比例僅15.29%，春茶極為優異且均質，入等之茶葉極具凍頂茶要求之火候，發酵香兼具韻味之特色。穀雨前採摘茶芽節間短且梗細小有如冬茶特質，之後採製之茶芽肥壯葉肉肥厚，製茶控制得宜者茶葉發酵度佳，茶葉香氣雖不如成熟葉清香幽雅，但茶湯滋味較甘甜、甘醇、濃稠且耐泡度佳。