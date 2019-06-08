「葫蘆問」賣什麼葫蘆？王惠美：鹿港特有PK遊戲

2019-06-08 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



端午節連休3天，不要以為只有吃粽子、划龍舟，其實端午節也是詩人節，由文開詩社主辦、彰化縣文化局協辦的「2019年鹿港詩人節全國詩人大會」，今天上午在鹿港文開書院舉辦，現場還有只有鹿港獨有的特色親子遊戲民俗童玩「葫蘆問」，以及推廣大家來講台語活動等，熱鬧滾滾。

鹿港詩人節全國詩人大會以振興固有優雅詩詞文化，弘揚詩學，推動地方文化特色為目的，廣邀全國詩人參與，備共有來自全國各地包含台中梅川傳統文化學會、新北灘音吟社、台北錫口詩社等共20幾個團體300多位詩人與會。

縣長王惠美說，這次鹿港詩人節全國詩人大會，號召全國詩聖共聚一堂，一起作詩吟詩，把詩詞的美推廣出去，除此之外，還有推廣台語相關的活動，並有許多在地的藝術家、書法家做相關的書畫表演。

王惠美說，現場還有舉辦親子遊戲民俗童玩「葫蘆問」活動，這是鹿港在地特有的，過去的人就是透過「葫蘆問」來進行相互較勁PK的遊戲，值得遊客與鄉親來玩，歡迎所有的鄉親來鹿港嘗美食、看古蹟、欣賞傳統的藝術文化，好好的遊玩，6月底前到彰化旅宿住一晚，就有機會抽中百萬休旅車。