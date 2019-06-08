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921地震20周年 紙風車南投巡演以歡笑紀念921

2019-06-08 12:10聯合報 記者江良誠╱即時報導

紙風車藝術卡車昨晚到國姓鄉夜市首演，由國際知名的即將成真火舞團表演絢爛刺激的火舞...
紙風車藝術卡車昨晚到國姓鄉夜市首演，由國際知名的即將成真火舞團表演絢爛刺激的火舞，讓大人小孩驚呼連連。圖／立委蔡培慧提供
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今年是921地震20周年，當年投入921重建工作的立委蔡培慧、RC文化藝術基金會執行長王俊凱籌辦紙風車藝術卡車巡演活動，昨晚第一場到國姓鄉夜市，由知名的即將成真火舞團打頭陣，吸引1600多名親子參與，當藝術卡車進場時3D立體效果變幻出不同的圖案，還像變形金剛一樣變身成為劇場舞台，讓大人小孩掌聲如雷增添不少熱鬧氣氛。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜指出，紙風車藝術卡車這次結合九天民俗技藝團、即將成真火舞團、台灣特技團等團，共在南投演出5場，今天晚上7時起在埔里鎮地母廟停車場，仍有即將成真火舞團精采演出。

即將成真火舞團這次帶來的表演是「火焰世家」，是全台首創的親子舞劇，絢爛的火舞搭配驚心動魄的音樂，讓大小朋 友的表情也隨著劇情起伏變化，所有觀眾都陶醉在其中。

火舞團團長郭彥甫說，即將成真火舞團在世界巡迴演出，反而很少有機會在台灣表演，今年曾在南投燈會演出，南投鄉親反應相當熱烈，也感謝立委蔡培慧積極促成五場活動。

蔡培慧說，南投在921震後重建，但藝文活動因為城鄉差距擴大，因此爭取台灣的國際級表演團體到縣內演出，但她經費有限，還好RC文化藝術基金執行長王俊凱是當年重建工作的夥伴，得知消息後全力支持，和紙風車文教基金共同促成「紙風車鄉村工程藝術卡車」舞場演出，希望以藝文形式紀念921，也為南投鄉親帶來歡笑和驚奇。另外三場包括14日在魚池國小，15日在中寮國中、23日在草屯陳府將軍廟，晚上七點歡迎民眾闔家觀賞。

紙風車藝術卡車昨晚到國姓鄉夜市首演，由國際知名的即將成真火舞團表演絢爛刺激的火舞...
紙風車藝術卡車昨晚到國姓鄉夜市首演，由國際知名的即將成真火舞團表演絢爛刺激的火舞，讓大人小孩驚呼連連。圖／立委蔡培慧提供
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紙風車藝術卡車昨晚到國姓鄉夜市首演，由國際知名的即將成真火舞團表演絢爛刺激的火舞，讓大人小孩驚呼連連。圖／立委蔡培慧提供
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舞團紙風車蔡培慧
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