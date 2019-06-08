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田庄兄哥從政 76歲陳阿水出書鼓勵後進

2019-06-08 11:36聯合報 記者趙容萱╱即時報導

76歲台中市南屯萬和宮常務董事陳阿水，國小畢業就務農扛家計，從農事小組長一路選上中華民國農會理事，服務農民，38歲念完國中補校後投入政壇，連任4屆台中市議員，並獲任命擔任第4屆台灣省諮議會議員，至今仍活躍在社團、熱心公益，樂當斜槓歐吉桑，他近期出書「故鄉情─陳阿水的人生旅程」，鼓勵後進。

陳阿水出生在台中市南屯區文山里農家，手足共15人，兄弟間排行第7，食指浩繁，國小畢業後務農，無法升學的他利用夜晚農閒，受教於國學根基深厚的廖㯄檃，獲益良多。

陳阿水說，秉持認真對待個件事，勤於農務，拿下插秧比賽第2名，26歲當選南屯區農會文山里農事小組長，認真為農民服務、發聲，獲好評，奠定農會系統發展基石，任4屆台中市農會理事後，獲選台灣省農會理事，隨後更上層樓，當選中華民國農會理事，前後近40年，常對農會興革提出建言，並爭取農民福利。

陳阿水在35歲終於如願進入明道中學初中部補校就讀，38歲畢業後投入台中市議員選舉，第一次選市議員獲鄉親支持當選，連任4屆，最引以為傲是將家鄉文山地區爭取開闢五權西路、永春東路、忠勇路、嶺東路，以及整治文山溪、擴建文山國小等，對文山地區發展貢獻良多，10年前獲任命為第4屆台灣省諮議會議員，每月至少提出10多件建言或提案，獲重視與採納。

陳阿水說，他的個性雞婆、樂善好施，至今還在服務鄉親，15年前獲選南屯萬和宮常務董事，至今連任5屆，他的人生旅程中還獲聘行政院政務顧問、台中市政府市政顧問、台中市肉品市場董事、南屯區調解委員，台中市消防協會理事長、救國團南屯區團委會長，南屯區慈善會理事長、祥和文教基金會董事等。

76歲南屯萬和宮常務董事陳阿水近期出書「故鄉情─陳阿水的人生旅程」，鼓勵後進。記...
76歲南屯萬和宮常務董事陳阿水近期出書「故鄉情─陳阿水的人生旅程」，鼓勵後進。記者趙容萱／攝影
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76歲南屯萬和宮常務董事陳阿水近期出書「故鄉情─陳阿水的人生旅程」，鼓勵後進。記...
76歲南屯萬和宮常務董事陳阿水近期出書「故鄉情─陳阿水的人生旅程」，鼓勵後進。記者趙容萱／攝影
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