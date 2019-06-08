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員林穀倉活化 雜草叢生蚊子館將蛻變新亮點

2019-06-08 08:13聯合報 記者何烱榮╱即時報導

員林鐵路穀倉被列入歷史建築後長期閒置，台鐵築起圍籬變成雜草叢生的封閉場域，4年前市區鐵路高架化通車後，變成新與舊強烈對比的蚊子館髒亂點，彰化縣府和員林市公所決定攜手活化，打造成員林新亮點。

縣府向台鐵認養員林穀倉四周的公有地，爭取到前瞻計畫1400萬元經費辦理活化工程，今年1月動工，穀倉四周的雜草都已清除並整地，正進行綠美化、步道、銀髮族保健及兒童遊樂等休閒設施，預定8月間完工啟用。

員林市長游振雄說，市公所也編列200萬元，配合縣府辦理附近的市區排水溝設施，市公所將向台鐵爭取認養員林穀倉，不定期舉辦文創市集和光雕展，希望帶動當地人潮。

縣議員劉惠娟說，員林轉運站8年前啟用，有彰化、國光和統聯等客運進駐，每天進出的旅客多，旁邊的員林穀倉卻是雜草叢生，入夜後一片漆黑，不但有礙市容觀瞻，也孳生蚊蟲。她已建議城觀處的活化工程，除要展示舊有風貌，應增加休閒步道，建構一處適合老少、身心障礙者都能使用的共榮式休憩遊樂場。

曾有民間文化團體向台鐵承租員林穀倉，打造成文化藝術展示空間，邀請藝術家展出作品，可惜無法聚集人潮，96年間租期屆滿後閒置至今，變成蚊子館。縣府城市暨觀光發展處處長馬英傑說，員林鐵路高架化工程104年12月通車，4年來形成強烈對比的髒亂點，活化員林穀倉能縫合當地鐵路兩側的都市景觀。

台鐵人員說，員林鐵路穀倉有18座圓狀形主倉，又稱員林立庫，整個區域共2905平方公尺，穀倉占地625平方公尺，建物坐東向西，全長58公尺、寬12.8公尺、高34.3公尺，占地共2900坪，民國65年9月完工啟用。

地方文史工作者說，60年代台灣經濟起飛，進出口貿易蓬勃發展，政府為有效疏解港口的壅塞，以及穀物散裝運輸的一貫作業，興建多座鐵路穀倉，成為二戰後重要的鐵路建物代表之一，目前僅存員林、斗南等2座。九二一大地震後，台鐵有意拆除員林穀倉，彰化縣政府在92年6月10日公告為歷史建築。

員林鐵路倉庫被列為彰化縣歷史建築，因閒置多年，附近變成市區髒亂點，縣府和市公所攜...
員林鐵路倉庫被列為彰化縣歷史建築，因閒置多年，附近變成市區髒亂點，縣府和市公所攜手活化，希望成為員林另一處新亮點。記者何烱榮／攝影
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員林鐵路倉庫被列為彰化縣歷史建築，因閒置多年，附近變成市區髒亂點，縣府和市公所攜...
員林鐵路倉庫被列為彰化縣歷史建築，因閒置多年，附近變成市區髒亂點，縣府和市公所攜手活化，希望成為員林另一處新亮點。記者何烱榮／攝影
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員林鐵路倉庫被列為彰化縣歷史建築，因閒置多年，附近變成市區髒亂點，縣府和市公所攜...
員林鐵路倉庫被列為彰化縣歷史建築，因閒置多年，附近變成市區髒亂點，縣府和市公所攜手活化，希望成為員林另一處新亮點。記者何烱榮／攝影
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台鐵蚊子館歷史建築
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