國中會考5C「屁孩」大蛻變 考上屏科大農業公費專班

2019-06-08 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市新社高中畢業生陳智傑，3年前在新社國中部就讀，國中會考成績5C，也不打算再升學想就業。班導師郭義汶發現他熱愛實作，參加台中市技藝競賽農業類獲團體第二名，過技優甄選能繼續升學、就讀新社高中的農場經營科，3年來他不再放棄自己，自嘲從「屁孩」蛻變，今年錄取屏東科技大學農業公費專班。

陳智傑父親在賣有機肥料，家裡種果菜，從小就在田裡幫忙，對於操作農業機具很嫻熟，他說「我不愛讀書，也不知道怎麼讀書，國中3年課本全新，差點不能畢業。」

新社高中實習處主任郭義汶說，他看到陳智傑操作農機的專長，但當時陳智傑會考5C的成績，根本沒有機會讀公立高中，正好農委會獎勵高中從農，新社高中成立「農場經營科」，他透過技優甄選加分入學。

「危機也是轉機」陳智傑說，國中畢業本來不想再升學，想回家幫忙賣有機肥料、不然就跟著爸爸種菜，「導師沒有放棄我，我不能讓他失望」，高中時被栽培當技藝競賽選手，高三參加教育部農業類技藝競賽獲優勝，老師鼓勵他參加農委會、屏科大合作的公費生甄選，起初備取，後來順利上榜。

陳智傑回憶自己國中時「就是一個屁孩」，愛鬧事、罵老師，常常被記過，「老師沒有因此放棄我」，決定爭一口氣。他說，技藝競賽要考作物生產、農業概論，從來不曾讀書的他第一次靜下心來翻開課本，老師鼓勵他「念出來、自己找重點」，受訪時他告訴記者「我不騙你，讀書比工作輕鬆，書的味道是香的。」

陳智傑說，高中3年的實習課也是滿滿收穫，要下農田實習用鋤頭挖溝，這些他早就會了，但老師要求要方正、直線，才發現「有紀律」可讓肥料管線配置好，不會傷到作物。