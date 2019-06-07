鹿港龍舟賽好high 首長隊有練過划贏正妹隊

2019-06-07 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣鹿港國際龍舟今晚舉行決賽及中部縣市首長表演賽，彰化縣長王惠美首度擔任鼓手參加首長龍舟表演賽，拿下第二名，只輸給國際學生隊，王惠美笑說「縣府團隊不是只會辦公，我們也會划龍舟啦」，留一點點遺憾，沒關係，明年再來啦。

鹿港龍舟賽自民國68年第一屆辦理，到今年已辦理40屆，名列全國十二大節慶活動，且考量端午節天氣炎熱，也改為夜間龍舟賽，今天晚間在福鹿溪舉行決賽及中部縣市首長表演賽，由彰化縣長王惠美、台中市副市長楊瓊瓔、南投縣副縣長陳正昇、彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等人與會，一起為活動鳴槍。

彰化縣鹿港國際龍舟賽今年共有118支隊伍，超過3000位選手同場競技，包括來自美國、加拿大、英國、馬來西亞、日本、韓國、印尼、越南、菲律賓等24個國家選手來體驗鹿港傳統民俗龍舟活動。

今晚龍舟賽重頭戲是臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、彰化縣議會A隊、彰化縣議會B隊、國際青年商會中區會長聯誼隊、模特兒隊、ABC gogogo隊(國際交換生)等8隊的表演賽。

由王惠美領軍的縣府隊，在王惠美的鼓聲下，一開始一馬當先，但最後70公尺被國際學生隊追上，王惠美說，划龍舟本來就是要齊心努力，雖然沒有奪冠，有一點點遺憾，明年再來!副縣長洪榮章笑說「坐在前面的他划得很賣力捏，輸給年輕人，雖敗猶榮啦」。

模特兒隊中則有藝人楊繡惠和馬國賢及多位美麗的模特兒非常吸睛，多數人都是第一次划龍舟顯得興奮又緊張，雖然最後成績墊底，但也說志在參加，划龍舟很開心。