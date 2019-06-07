親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

法網／擊退加克組合 詹詠然混雙二連霸寫歷史

鹿港龍舟賽好high 首長隊有練過划贏正妹隊

2019-06-07 21:03聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港國際龍舟今晚舉行決賽及中部縣市首長表演賽，彰化縣長王惠美首度擔任鼓手參加首長龍舟表演賽，拿下第二名，只輸給國際學生隊，王惠美笑說「縣府團隊不是只會辦公，我們也會划龍舟啦」，留一點點遺憾，沒關係，明年再來啦。

鹿港龍舟賽自民國68年第一屆辦理，到今年已辦理40屆，名列全國十二大節慶活動，且考量端午節天氣炎熱，也改為夜間龍舟賽，今天晚間在福鹿溪舉行決賽及中部縣市首長表演賽，由彰化縣長王惠美、台中市副市長楊瓊瓔、南投縣副縣長陳正昇、彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈等人與會，一起為活動鳴槍。

彰化縣鹿港國際龍舟賽今年共有118支隊伍，超過3000位選手同場競技，包括來自美國、加拿大、英國、馬來西亞、日本、韓國、印尼、越南、菲律賓等24個國家選手來體驗鹿港傳統民俗龍舟活動。

今晚龍舟賽重頭戲是臺中市政府、南投縣政府、彰化縣政府、彰化縣議會A隊、彰化縣議會B隊、國際青年商會中區會長聯誼隊、模特兒隊、ABC gogogo隊(國際交換生)等8隊的表演賽。

由王惠美領軍的縣府隊，在王惠美的鼓聲下，一開始一馬當先，但最後70公尺被國際學生隊追上，王惠美說，划龍舟本來就是要齊心努力，雖然沒有奪冠，有一點點遺憾，明年再來!副縣長洪榮章笑說「坐在前面的他划得很賣力捏，輸給年輕人，雖敗猶榮啦」。

模特兒隊中則有藝人楊繡惠和馬國賢及多位美麗的模特兒非常吸睛，多數人都是第一次划龍舟顯得興奮又緊張，雖然最後成績墊底，但也說志在參加，划龍舟很開心。

王惠美表示，端午連假在彰濱工業區除了有好看的博物館之外，還有十幾項的活動，而在鹿港市區從文武廟、龍山寺、桂花巷藝術村、公會堂等地還有非常多在地特色的民俗童玩等著大家，歡迎鄉親來鹿港走一走。

模特兒隊中則有藝人楊繡惠和馬國賢及多位美麗的模特兒非常吸睛，多數人都是第一次划龍...
模特兒隊中則有藝人楊繡惠和馬國賢及多位美麗的模特兒非常吸睛，多數人都是第一次划龍舟顯得興奮又緊張，雖然最後成績墊底，但也說志在參加，划龍舟很開心。記者林宛諭／攝影
分享
模特兒隊中則有藝人楊繡惠和馬國賢及多位美麗的模特兒非常吸睛，多數人都是第一次划龍...
模特兒隊中則有藝人楊繡惠和馬國賢及多位美麗的模特兒非常吸睛，多數人都是第一次划龍舟顯得興奮又緊張，雖然最後成績墊底，但也說志在參加，划龍舟很開心。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣鹿港國際龍舟今晚舉行決賽及中部縣市首長表演賽，彰化縣長王惠美首度擔任鼓手參...
彰化縣鹿港國際龍舟今晚舉行決賽及中部縣市首長表演賽，彰化縣長王惠美首度擔任鼓手參加首長龍舟表演賽，拿下第二名。記者林宛諭／攝影
分享

鹿港王惠美
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？

2019-06-07 16:17

寶島時代村發出大胃壬武林帖 復業近月人潮破3萬人

2019-06-07 15:14

台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了

2019-06-07 12:33

高中職國立改市立 台中明年增支2.29億

2019-06-06 23:13

彰安國中師生熱烈響應 捐髮助癌友

2019-06-06 23:04

豐原林務局宿舍 構材採用台灣檜木 中市爭經費修繕

2019-06-06 23:00

鹿港光雕秀今晚試燈 遊彰化加碼抽百萬轎車

2019-06-06 22:54

台中舉債到頂？ 明、後年恐編不出預算

2019-06-06 22:48

打井水權費 農民盼修法全部減免

2019-06-06 22:33

彰化嚴控抽地下水 每年下陷17.6公分→3.4公分

2019-06-06 22:18

米蘭．台中經典激盪 2義大利建築師今獲邀講座

2019-06-06 21:55

紙風車卡車6月開進南投 火舞、特技、陣頭通通有

2019-06-06 20:01

豪雨造成蔬果農損 中市開放申請現金救助

2019-06-06 15:57

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地

2019-06-07 09:39

公開韓國瑜請假紀錄 白眼女神：不需漫不經心的市長

2019-06-07 16:48

韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶　

2019-06-07 02:00

端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫

2019-06-07 15:15

韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量

2019-06-06 22:22

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

鹿港光雕秀今晚試燈 遊彰化加碼抽百萬轎車

2019-06-06 22:54

「香腸瀑布」花蓮重現 2千條遭熱情韓粉掃光

2019-06-07 20:32

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02

東港溪流域傳違法放生 屏縣府將強力取締

2019-06-07 09:23

搶先看！台東多良火車站更美了

2019-06-06 23:02

午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年

2019-06-07 13:55

奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2019-06-07 13:53

影／每年東石划龍舟這2處都擠滿排隊人潮

2019-06-07 12:01

呼叫休斯頓！宜蘭登陸後將訪美國NASA 但林姿妙不去

2019-06-07 10:07

台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了

2019-06-07 12:33

台南正興街名店 不敵夾娃娃機店

2019-06-06 23:17

金門端午包船 20位桃園車友幸運搭乘直呼「超便宜」

2019-06-07 13:07

南投星空季8日登場 邀親子到清境探究宇宙

2019-06-07 12:03

端午連假 看台南百隊搶龍舟王

2019-06-07 00:06

前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50

雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」

2019-06-06 23:42

影／苗栗縣龍舟賽 社會組消防局二連霸

2019-06-07 18:56

天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地

2019-06-07 14:32

取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了

2019-06-07 15:15

最好吃的小卷在深澳 侯友宜盼能和萬里蟹齊名

2019-06-06 22:35

桃園經國轉運站首遇連假 機車違停人行道拖了

2019-06-07 13:54

端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？

2019-06-07 16:17

桃園閩南文化節明登場 「十二生肖貓來亂」首演免費看

2019-06-07 16:14

朱立倫在竹市都城隍廟大嗑在地美食 粉絲搶合影

2019-06-07 13:56

端午三百年荷蘭井取水立蛋 台南古蹟善化慶安宮滿人潮

2019-06-07 13:46

新竹縣龍舟競賽 競爭激烈一度因秒數爭議暫停賽事

2019-06-07 18:48

韓粉湧入花蓮市區 東大門夜市豎旗「挺韓到底」

2019-06-07 21:28

高中職國立改市立 台中明年增支2.29億

2019-06-06 23:13

桃園測噪音車輛 4小時拍照千餘張

2019-06-06 23:17

端午節連假 台南蓮花季串聯阿勃勒盛開正美

2019-06-07 10:07

u故事 ／齊柏林逝兩周年 兒：聞樓梯響 心還是痛

2019-06-07 11:02

羨慕划龍舟賺21萬獎金？ 訓練辛苦誰人知

2019-06-07 20:19

朴子安福宮349年古井 午時水「泡茶」特別好喝？

2019-06-07 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top