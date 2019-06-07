古人十年磨一劍 廖博士花10年成功改良薏苡新品種

2019-06-07 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



古人十年磨一劍，台中區農業改良場作物改良課廖宜倫博士花10年時間在研究室研究、農地試種，終於成功研發台中5號薏苡新品種，去年12月由台中市大雅區農民張張朝棟試種，最近成熟採收，證實比目前的台中3號的更好照顧，收益也更好。廖宜倫說，如果能全面推廣，國產薏苡每年能比增加100噸以上。

薏苡脫殼處理後就是薏仁，因具有多種微量元素，維生素E、B，近年因國人重視養生，薏苡需求量大增，市售薏仁粉很多是加工的假薏仁製造。廖宜倫說，目前國內薏仁需求量每年約6000噸，國產量約600噸，只占10% 。

台中區農業改良場場長李紅曦說，台中5號是廖博士在106年間改良研發育成的新品種，去年命名後發表，台中市大雅區農會率先爭取技轉，去年12月由張朝棟試種2公頃，最近開始採收，農改場在張朝棟示範田舉辦栽培成果示範觀摩會，吸引150名農友參加。

張朝棟除說明栽種心得與實質收益，並在示範田解說台中5號薏苡新品種的優點，讓參觀的農友很有興趣，苗栗縣苑裡鄉十多名農友當場向大雅區農會總幹事林國永表明想購買台中5號種籽。

林國永婉拒，他說，目前農會正根據台中農改場的原種進行栽培採種，種籽數量不多，要以大雅區農友為優先，暫時無法「外銷」。

李紅曦說，台中5號非「專屬」新品種，只要其他農會有興趣推廣，農改場都樂意技轉與輔導採種。

台灣薏苡栽培面積共約200公頃，集中在彰化縣二林、台中市大雅、南投縣草屯、嘉義縣東石及朴子、苗栗縣苑裡等地，一年一收，每年12月栽種，次年5、6月收成，目前的台中3號每公頃平均收成約30噸。