南投教育資源弱 紫南宮：不會減少對學子的教育補助

2019-06-07 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投縣人口下滑，但竹山鎮因為紫南宮香火鼎盛，在地社寮里提供幼兒托育、國小國中免學雜費，及成年人意外險免費及老人福利活動等，吸引不少在地戶口的家庭，選擇將子女遷回老家，享受優厚的社福回饋，紫南宮主委莊秋安指出，雖然擴及竹山、鹿谷地區，一年的幼兒托育及學雜費等社福支出達4000餘萬，但服務地方的初衷不會減少。

莊秋安表示，因土地公婆的庇佑，使得社寮里近年來的設籍人口持續成長，過去不只贊助竹山鎮立幼兒園中央分班完全免費，吸引不少家庭遷入戶籍，中州國小也計畫將空餘教室，轉作可以容納70人的幼稚園，社寮國小附設幼稚園增設的2班60人也全數額滿，包含一天3頓的餐食，每年提供上千萬的補助，讓不少在外地工作的在地戶口小孩，都爭取遷回家鄉就讀。

為讓人口不外流，在外工作的年輕人願意回家照顧父母，紫南宮說，挹注教育經費只是初步作法，過去只針對竹山地區提供國小到國中共9年的學雜費補助，目前更擴及造福鹿谷鄉學子，贊助國中小學的學生書籍費、家長會費及團體保險費，而設籍社寮里的子弟就讀高中及大學，也給予6000元及1萬元的獎學金，逐漸拉回竹鹿地區的人口赤字。