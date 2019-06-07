台中慶端午 取劍井午時水躦鯪鯉木屐踩街

2019-06-07 17:54 中央社 台中7日電



今天是端午節，台中不少民眾到大甲鐵砧山，取劍井午時水趨吉避凶；市長盧秀燕穿木屐出席躦鯪鯉活動，和民眾一起喚醒地下穿山甲；麗寶樂園也推出人體龍舟競賽，趣味慶端午。

「穿木屐躦鯪鯉，吃肉粽配麻芛」端午節慶祝活動今天中午在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街展開，盧秀燕穿上木屐和民眾一起踩街，象徵喚醒地下的穿山甲，為地方帶來吉祥。

盧秀燕表示，「躦鯪鯉」木屐踩街慶端午文化，成功將流傳百年的地區性民俗活動，發展成台中市特有且具代表性的端午節慶活動，年年吸引許多外地遊客前來參與。

盧秀燕分享兒時回憶，小時候如果聽到木屐聲音，就知道阿公來了，如果調皮搗蛋就要趕快跑，她對穿木屐特別有感情。

民政局指出，麻芛湯是台中獨有的飲食，產季落在端午節前後，成為端午節與肉粽搭配的美食，活動提供3000份麻芛湯、魚丸湯及肉粽，免費讓民眾品嚐。

端午節絕不能少了龍舟賽，麗寶樂園渡假區的馬拉灣，推出「萬粽矚目─人體龍舟大賽」，遊客以泳圈組成人體龍舟，透過雙手、雙腳划水前進，最快抵達終點者勝出，另類的龍舟活動，參加民眾直呼有趣。

位於大甲鐵砧山上的劍井，相傳端午節自井中打出來的水為「至陽之水」可趨吉避凶，台中市風景區管理所今天舉辦「取午時水」活動，吸引民眾前往取水保平安。