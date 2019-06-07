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藍總統初選韓郭僵持 他分析「一個不快樂、一個愛生氣」

端午是惡日、毒日？要做什麼、不可做什麼你知嗎？

2019-06-07 16:17聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港鎮的端午節最有傳統味，街尾里竹圍仔的百年古井今天有取午時水活動，彰化師範大學台文所教授、易經專家胡瀚平表示，端午極陽日是俗稱的惡日、毒日，所以家戶都會掛上菖蒲、艾草，是為了避邪、驅毒，而民間也相信端午節的「午時水」具有特殊力量，可以延年益壽、驅除疾病。

胡瀚平說，通常我們不叫端午快樂，而叫端午安康，五月五日是失意詩人的祭祀悲壯的日子，而重午極陽日是俗稱的惡日，毒日，在傳統習俗上這天就是個諸事不宜的日子，不管是喜事、開業、裝修還是喪事都會避開這一天。

一些地方習俗中，也不會去戲水游泳，胡瀚平說，因為這天是被認為「水鬼」最凶的日子，所以會有抓交替的情形發生，尤其在有溺死人的水域。

端午節最常掛上菖蒲、艾草避邪、驅毒，也可將石榴花、蒜頭等植物，將其綁成一束插在門口，而

《禮記》中寫到「男女未冠笄者……衿纓，皆佩容臭」，相傳這樣的飾品有避邪的作用，因此便演變成端午節要掛香包的習俗避免災難發生。

胡瀚平說，端午節的陽氣是一年中最重的時候，這天中午如果立蛋成功的人，是可以獲得一年的好運，而自古以來，黃金負載誠摯祝福、避邪改運，地位尊貴、帶來財富，在端午節以五種彩色絲線纏繞於手臂上，中央土（黃金色）用以避邪驅鬼，可以延年益壽。

鹿港桂花巷藝術村還有駐村藝術家提供立蛋給民眾體驗，相傳這天中午如果立蛋成功的人，...
鹿港桂花巷藝術村還有駐村藝術家提供立蛋給民眾體驗，相傳這天中午如果立蛋成功的人，是可以獲得一年的好運。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港鎮的端午節最有傳統味，街尾里竹圍仔的百年古井今天有取午時水活動，民間相...
彰化縣鹿港鎮的端午節最有傳統味，街尾里竹圍仔的百年古井今天有取午時水活動，民間相信端午節的「午時水」具有特殊力量，可以延年益壽、驅除疾病。記者林宛諭／攝影
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端午節詩人
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