取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了

2019-06-07 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



連假到鹿港過傳統味端午節就對了，今天上午彰化縣政府在鹿港藝術村旁舉辦「彰化優鮮暨青農、農特產品展售活動」，鹿港還有取午時水活動，夜間有國際龍舟賽決賽和首長龍舟賽，公會堂光雕秀和魯班公宴、觀光工廠活動都將持續到6月9日，不可錯過。

彰化縣府與鹿港鎮農會今天在鹿港桂花巷藝術村舉辦「彰化優鮮暨青農、農特產品展售活動」，一早就有不少民眾參觀農特展，也逛藝術村美麗的燈籠道，還可以在藝術村參加各種DIY活動。

彰化縣長王惠美表示，鹿港鎮農會把青農跟地方好的產品都結合在此次農特展，在端午佳節活動中，鹿港有吃有拿、又可以玩，鹿港國際龍舟賽今天是最後一天決賽，民眾可以到福鹿溪看划龍舟，晚上在藝術村、中山路、鹿港老街等都有漂亮的燈海，連假可以來鹿港可以看龍舟賽、賞古蹟、嘗美食、逛博物館。

鹿港鎮農會理事長郭世雄表示，鹿港鎮農會結合縣府辦理青農及彰化縣各鄉鎮農特產品產售，希望鄉親可以了解彰化縣各鄉鎮的農產品，鹿港鎮農會還有準備養生黑豆、米粉，以及養雞協會準備的雞翅、茶葉蛋等給大家品嘗。

鹿港鎮街尾里竹圍仔的百年古井也有取午時水活動，民眾大排長龍等著中午一到取午時水，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、立委柯呈枋、鹿港順天府主委、台灣鹿港小鎮文化協會理事長黃一彬等人人在鹿港順天府百年古井，帶領大家透過獨特的午時水體驗活動。

鹿港天后宮、城隍廟、新祖宮、龍山寺也有現做的古早味「煎堆」給遊客免費品嘗，桂花巷藝術村還有駐村藝術家提供立蛋給民眾體驗。