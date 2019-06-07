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天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地

2019-06-07 14:32聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣芳苑鄉許姓漁民6日傍晚出海抓魚歸來，在外海轉騎採蚵車準備上岸，時值漲潮，他一時閃失，採蚵車陷在泥灘動彈不得，擔心被潮水淹沒沖走，趕緊向海巡署芳苑安檢所求援；小隊長陳俊吉帶領5名隊員涉水幫忙推車，花了半小時終於讓他脫困。

47歲許姓男子捕魚為業，也是芳苑潮間帶生態導覽員，經常載遊客到潮間帶體驗一日蚵農和了解生態，很熟悉潮間帶現境，這次意外受困，他自己都覺得不可思議。他向安檢所隊員說，他的膠筏繫在外海4、5公里處，要出海捕魚，需靠採蚵車接駁來回。

昨天許姓漁民出海捕魚，下午5點多歸來，他把膠筏停在外海後，駕駛採蚵車沿蚵道行駛準備上岸，來到距離堤岸約1200公里處，因天色已暗，又逢漲潮，一時沒注意，竟偏離水泥車道，車輪陷入泥灘動彈不得。

他看到海水不斷上漲，擔心被潮水淹沒路，趕緊打手機求援。下午6時40分，海巡署第三岸巡隊芳苑安檢所值班隊員通報許姓漁民受困的消息，小隊長陳俊吉立刻帶領5名隊員拜託另1名漁民駕駛採蚵車，載他們出海，再涉水奔向許姓漁受困地點。

陳俊吉說，在沒有車輛可支援的情況下，只能依靠人力拖救，當時潮水已漲到小腿，時間緊迫，大家用力往前推，花了半小時，終於趕在滿潮前協助許姓漁民駕駛採蚵車脫困。許姓漁民說，非常感謝芳苑安檢所不顧漲潮的危險，讓他脫離困境，也保住他賴以維生的採蚵車。

海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶...
海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶，齊力推動陷在泥灘的採蚵車。照片／海巡署第三岸巡大隊提供
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海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶...
海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶，齊力推動陷在泥灘的採蚵車。照片／海巡署第三岸巡大隊提供
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海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶，齊力推動陷在泥灘的採蚵車。照片／海巡署第三岸巡大隊提供
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海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶，齊力推動陷在泥灘的採蚵車。照片／海巡署第三岸巡大隊提供
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海巡署芳苑安檢所隊員不顧天色昏暗又漲潮的危險，奔到距堤岸約1200公尺外的潮間帶，齊力推動陷在泥灘的採蚵車。照片／海巡署第三岸巡大隊提供
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採蚵車漁民安檢
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