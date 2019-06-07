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台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了

2019-06-07 12:33聯合報 記者余采瀅╱即時報導

端午節除了划龍舟、吃粽子，還有打「午時水」。台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功拔劍刺地，湧出泉水，且「劍井」午時水有治病去邪功能，導致每年端午節午時，遊客都蜂擁搶汲井水。中市府今年首度採領取號碼牌的方式領水，共準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索取。

往年端午節一早井水很快被取光，民眾只好耐心等候井水湧出，常發生民眾爭相取水而爆發口角。因此自民國101年起，市府會先將劍井暫時封閉，直到端午節上午11時才開蓋，準備百分的鐵砧山劍井紀念水瓶供民眾索取。

今年市府首度開放100個網路預約領水名額，於5月24日開放預約，當日即額滿，今天9時50分起也開放現場民眾領取紅色號碼牌，限400個名額，民眾依序號領紀念水瓶；而自備容器的民眾想領水也必須領藍色號碼牌，限100名，雖然少了排隊人潮，卻有民眾因太晚來未領到號碼牌而引發怒氣。

一名拿著自備容器要來領水的先生表示，他就住在大甲附近，根本不知道今年要領號碼牌才可領水，等了一個多小時還領不到水，乾脆不等了，因為等領到水早就過了習俗時間，根本失去意義。另一名林小姐說，今年採號碼牌方式領水覺得有些麻煩，認為還是以往排隊領水的方式較單純。對此，台中市觀光旅遊局表示，為了避免民眾在大熱天下排隊領水，今年才改領取號碼牌方式領水，未來會加強宣導。

台中市風景區管理所表示，民間流傳，在端午節從井中所打出來的水是「至陽之水」，可以趨吉避凶、辟邪，也可以拿來治病、淨身、淨宅、除瘴癘、增強運。因此也流傳許多有關「午時水」的諺語。而最富有傳奇色彩的就屬大甲鐵砧山的劍井，據傳鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍兵疲馬困又無水可用，鄭成功誠心祈水並將寶劍插地，於是劍入泉湧，成了劍井地名的由來。

中市府今年首度採領取號碼牌的方式領水，共準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索...
中市府今年首度採領取號碼牌的方式領水，共準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索取。記者余采瀅／攝影
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台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功拔劍刺地，湧出泉水，且「劍井」午時水有...
台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功拔劍刺地，湧出泉水，且「劍井」午時水有治病去邪功能，致每年端午節午時，遊客都蜂擁搶汲井水。記者余采瀅／攝影
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中市府今年首度採領取號碼牌的方式領水，共準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索...
中市府今年首度採領取號碼牌的方式領水，共準備500份鐵砧山劍井紀念水瓶，供民眾索取。記者余采瀅／攝影
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鐵砧山端午節鄭成功
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