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南投星空季8日登場 邀親子到清境探究宇宙

2019-06-07 12:03聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投星空季明天下午4點將在清境小瑞士花園舉行，免費參加。親子可以參加觀星導覽、天文闖關、暗空市集、光影塗鴉與銀河投影牆，認識浩瀚的宇宙，欣賞滿天星斗和浪漫夜空，並為即將通過國際暗天協會(IDA)認證的合歡山國際暗空公園暖身。

南投縣觀光處表示，星空季活動將透過星空俠闖關遊戲，讓大小朋友認識星球、環食帶以及星座盤的運用。天色未暗時運用VR設備，讓民眾可以戴上眼罩觀賞滿天星空。持南投好玩卡或住宿南投兩晚的旅客還可以現場兌換星空野餐包，鋪上野餐墊在草地上席地而坐，仰望天空。

下午五點則有星際主題音樂會，由長笛四重奏演奏星際大戰、天空之城等與星空相關的主題曲，也邀請到台灣說故事達人「大鵬玩故事」，以戲劇方式講述關於月亮的故事，南投在地的喜裂克文化藝術團則會帶來原民舞蹈，傳達南投原住民的熱情與動態。南投縣長林明溱在晚間將於銀河投影牆前舉起光劍，點亮銀河，歡迎大家來世界級的觀星勝地一睹銀河丰采。

除了精采活動，搭配春遊補助，6月3日至8日住宿的旅客則可獲春旅補助加碼消費券500元，限量300份兌換。活動詳情請上http://www.rs-event.com.tw/2019starrynantou/查詢

清境和合歡山是知名追星景點，8日將舉辦星空季，邀請親子探訪美麗夜空。圖／南投縣政...
清境和合歡山是知名追星景點，8日將舉辦星空季，邀請親子探訪美麗夜空。圖／南投縣政府提供
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清境和合歡山是知名追星景點，8日將舉辦星空季，邀請親子探訪神秘星空。圖／南投縣政...
清境和合歡山是知名追星景點，8日將舉辦星空季，邀請親子探訪神秘星空。圖／南投縣政府提供
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野餐原住民合歡山
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