溪頭地標竹廬、大學池竹拱橋 竹材換新更安全

2019-06-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台大實驗林溪頭園區內有兩座著名的地標「竹廬」、「大學池竹拱橋」，都是取材在地孟宗竹林搭建，由於竹材有先天使用年限，最近將相繼展開整修，進行內外竹材更新，想欣賞竹林中竹廬矗立，時而薄霧縹緲，時而翠綠浪漫的夢幻美景，可能要稍微等等。

溪頭森林園區是國內遊客更愛前往踏青，親近山林的景點，不但有為眾多的參天古木，竹林更是溪頭著名標志，竹廬興建於民國65年，位於神木步道旁幽靜的道孟宗竹林中，融合傳統中國式風貌於現代，圓形大門呼應竹子圓柱外觀，內部透過落地窗及圓窗，處處呈現出一幅幅的天然美景。

據說前總統蔣中正喜歡溪頭清幽，曾數度到此度假，竹廬就是專為他建造的私人行館，但完工之後，傳出隨扈基於安全考量，竹廬從未等到蔣公身影入住，現在竹廬內部也很少對外開放，偶爾提供特殊貴賓入住，一般人無法在平日一窺究竟，竹材更新期間竹廬外架起鷹架。

台大實驗林指出，竹林是溪頭產業象徵，園區除竹廬外，大學池的竹拱橋也是以在地孟宗竹林搭建。大學池原是日治時期貯木場所，台灣光復後因不再有伐木作業，台大實驗林將原本荒廢的水池命名為「大學池」，使用由孟宗竹搭建的拱橋，成為園區的重要景點。