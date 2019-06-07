用垃圾換畢業證書 埔里國小畢業生淨山服務

2019-06-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里國小趕在學生畢業前，今將畢業活動拉到戶外、登虎頭山健行，不過不是為了自我挑戰，而是要畢業生動手淨山，換取畢業證書，讓學童在各奔東西前回饋地方，考驗著其體力和毅力，更從中了解公益服務精神。

埔里國小指出，為讓孩子們的畢業更有意義，因此將登山健行結合淨山活動，今年應屆畢業生有9個班、共222人，全員到齊至當地最具指標性的台灣地理中心碑和虎頭山，老師除帶畢業生健行認識鎮內地標，更重要的任務是淨山撿垃圾。

「用垃圾換畢業證書。」埔小準畢業生在廣場暖身後，摩拳擦掌急著要登上虎頭山，每個人手中還拿著夾子和垃圾袋，陳姓學生說，過去沒有淨山過，過程中有些垃圾發出臭味，不太舒服，但為換取畢業資格，更為了環境好仍認真清理。

埔小家長會長詹文平也陪同畢業生參與淨山活動，他說，校方能以公益為前提，規畫設計登山、淨山的畢業體驗活動，藉此培養孩子愛護環境、熱心公益活動的現代公民素養，對孩子們來說，相當有意義，更體認到自己對地球環境有所責任。