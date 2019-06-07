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用垃圾換畢業證書 埔里國小畢業生淨山服務

2019-06-07 07:27聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里國小趕在學生畢業前，今將畢業活動拉到戶外、登虎頭山健行，不過不是為了自我挑戰，而是要畢業生動手淨山，換取畢業證書，讓學童在各奔東西前回饋地方，考驗著其體力和毅力，更從中了解公益服務精神。

埔里國小指出，為讓孩子們的畢業更有意義，因此將登山健行結合淨山活動，今年應屆畢業生有9個班、共222人，全員到齊至當地最具指標性的台灣地理中心碑和虎頭山，老師除帶畢業生健行認識鎮內地標，更重要的任務是淨山撿垃圾。

「用垃圾換畢業證書。」埔小準畢業生在廣場暖身後，摩拳擦掌急著要登上虎頭山，每個人手中還拿著夾子和垃圾袋，陳姓學生說，過去沒有淨山過，過程中有些垃圾發出臭味，不太舒服，但為換取畢業資格，更為了環境好仍認真清理。

埔小家長會長詹文平也陪同畢業生參與淨山活動，他說，校方能以公益為前提，規畫設計登山、淨山的畢業體驗活動，藉此培養孩子愛護環境、熱心公益活動的現代公民素養，對孩子們來說，相當有意義，更體認到自己對地球環境有所責任。

校長鐘森雄則說，今天的淨山活動雖非真正的畢業典禮，卻考驗畢業生的體力和毅力，以及培養「取之社會、用之社會、回饋於社會」公益服務精神的資格戰，因此在孩子達成後仍象徵性頒發畢業證書，並讓他們留下難忘的甜蜜回憶。

南投縣埔里國小準畢業生今天每個人手中拿著夾子和垃圾袋登虎頭山，沿途撿垃圾，以換取...
南投縣埔里國小準畢業生今天每個人手中拿著夾子和垃圾袋登虎頭山，沿途撿垃圾，以換取畢業證書。圖／埔里國小提供
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南投縣埔里國小準畢業生今天每個人手中拿著夾子和垃圾袋登虎頭山，沿途撿垃圾，以換取...
南投縣埔里國小準畢業生今天每個人手中拿著夾子和垃圾袋登虎頭山，沿途撿垃圾，以換取畢業證書。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里國小六年級學生今天登虎頭山，更沿途淨山收集垃圾，以換取畢業證書。記者賴...
南投縣埔里國小六年級學生今天登虎頭山，更沿途淨山收集垃圾，以換取畢業證書。記者賴香珊／攝影
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