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鹿港光雕秀今晚試燈 遊彰化加碼抽百萬轎車

2019-06-06 22:54聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣「鹿港慶端陽活動」6月7日至9日晚間在鹿港公會堂有光雕秀，今晚彰化縣長王惠美等主持光雕秀試燈，王惠美表示，歡迎大家來看龍舟賽、光雕秀，欣賞夜的鹿港，而民眾在6月底前到彰化縣「春遊專案」合作旅宿住一晚，還可抽百萬汽車。

光雕秀從6月7日至9日晚間7點至9點每30分鐘展演一次，今晚彰化縣長王惠美、立委柯呈枋、鹿港鎮長許志宏、彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚等人啟動試燈，王惠美說，光雕秀把過去鹿港400年來的人文風情濃縮在短短15分鐘的光雕秀，藉由動畫製作跟光雕設計等科技把歷史文化進程展現出來，帶給大家視覺與聽覺的震撼體驗。

而鹿港國際龍舟錦標賽決賽也將在明天端午節舉行，在中山路燈區、鹿港老街、桂花巷藝術村、文武廟及鹿港慶端陽龍舟賽會場等地都有光影饗宴燈展及燈飾，彰濱工業區的觀光工廠也有許多活動，鹿港魯班公宴也將於6月7日至9日在統一度假村鹿港文創會館集會堂展出。

彰化縣府為推廣二日遊，民眾只要在6月底前到彰化縣「春遊專案」合作旅宿住一晚，就具備抽百萬汽車資格，6月22日將在鹿港「時光樂彰」特色市集活動中抽出5月份住宿的得主，6月份住宿得主將在7月20日王功漁火節活動中抽出得獎者。

彰化縣「鹿港慶端陽活動」6月7日至9日晚間在鹿港公會堂有光雕秀，今晚彰化縣長王惠...
彰化縣「鹿港慶端陽活動」6月7日至9日晚間在鹿港公會堂有光雕秀，今晚彰化縣長王惠美等主持光雕秀試燈。圖／彰化縣政府提供
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彰化縣「鹿港慶端陽活動」6月7日至9日晚間在鹿港公會堂有光雕秀，今晚彰化縣長王惠...
彰化縣「鹿港慶端陽活動」6月7日至9日晚間在鹿港公會堂有光雕秀，今晚彰化縣長王惠美等主持光雕秀試燈。圖／彰化縣政府提供
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鹿港王惠美
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