紙風車卡車6月開進南投 火舞、特技、陣頭通通有

2019-06-06 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



紙風車藝術卡車6月份開進南投縣，從明起連續3周在草屯、中寮、埔里、國姓、魚池等地表演戰鼓、陣頭、特技、火舞等，帶給當地民眾超震撼的精彩演出；協助紙風車下鄉的立委蔡培慧說，所有表演都是免費進場，歡迎鄉親「做伙鬥鬧熱」。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜指出，紙風車藝術卡車此次下鄉，結合九天民俗技藝團、即將成真火舞團、台灣特技團等團，共演出5場，明（7日）、後兩天晚上7時起分別在國姓夜市和埔里鎮地母廟8停車場，由即將成真火舞團演出。

14（周五）、15日晚上7時在魚池國小和中寮國中則有九天民俗技藝團演出；23日（日）晚上7時則在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場，由即將成真火舞團和特技團壓軸；各場次演出都不太一樣，因此民眾也能赴其他鄉鎮觀賞。

而蔡提到，因希望偏鄉孩童就近接觸藝文活動、不分城鄉擁有美好童年，因此爭取安排紙風車藝術來車下鄉演出，但礙於經費有限，原僅夠支付2場，RC文化藝術基金會獲悉後協助，與紙風車文教基金共同促成「紙風車鄉村工程藝術卡車」。

RC文化藝術基金會執行長王俊凱說，與蔡培慧相識多年，深知蔡對家鄉、社會有著充沛熱情的「執著」，得知她盼在九二一20周年前和暑假來臨前，用精彩的藝文演出，為地方孩童和鄉親帶來歡笑和希望，因此響應善念促成這5場表演。