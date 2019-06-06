親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林志玲閃嫁日本郎 言承旭片場得知錯愕

評郭台銘治理經驗 賴清德：鴻海已經出問題了

紙風車卡車6月開進南投 火舞、特技、陣頭通通有

2019-06-06 20:01聯合報 記者賴香珊╱即時報導

紙風車藝術卡車6月份開進南投縣，從明起連續3周在草屯、中寮、埔里、國姓、魚池等地表演戰鼓、陣頭、特技、火舞等，帶給當地民眾超震撼的精彩演出；協助紙風車下鄉的立委蔡培慧說，所有表演都是免費進場，歡迎鄉親「做伙鬥鬧熱」。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜指出，紙風車藝術卡車此次下鄉，結合九天民俗技藝團、即將成真火舞團、台灣特技團等團，共演出5場，明（7日）、後兩天晚上7時起分別在國姓夜市和埔里鎮地母廟8停車場，由即將成真火舞團演出。

14（周五）、15日晚上7時在魚池國小和中寮國中則有九天民俗技藝團演出；23日（日）晚上7時則在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場，由即將成真火舞團和特技團壓軸；各場次演出都不太一樣，因此民眾也能赴其他鄉鎮觀賞。

而蔡提到，因希望偏鄉孩童就近接觸藝文活動、不分城鄉擁有美好童年，因此爭取安排紙風車藝術來車下鄉演出，但礙於經費有限，原僅夠支付2場，RC文化藝術基金會獲悉後協助，與紙風車文教基金共同促成「紙風車鄉村工程藝術卡車」。

RC文化藝術基金會執行長王俊凱說，與蔡培慧相識多年，深知蔡對家鄉、社會有著充沛熱情的「執著」，得知她盼在九二一20周年前和暑假來臨前，用精彩的藝文演出，為地方孩童和鄉親帶來歡笑和希望，因此響應善念促成這5場表演。

蔡則說，南投縣雖在921震後重建，看起來有了新樣貌，但藝術文化的城鄉差距不僅沒縮小還擴大，因此積極爭取台灣的國際級表演團體到縣內演出，盼為家鄉貢獻一些力量，而本次所有表演均免費進場、自由入座，歡迎鄉親扶老攜幼參加。

立委蔡培慧爭取九天民俗技藝團6月14（周五）、15日晚上7時分別到魚池國小和中寮...
立委蔡培慧爭取九天民俗技藝團6月14（周五）、15日晚上7時分別到魚池國小和中寮國中演出圖／立委蔡培慧服務處提供
分享
立委蔡培慧爭取台灣特技團23日（日）晚上7時在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場壓軸演出。...
立委蔡培慧爭取台灣特技團23日（日）晚上7時在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場壓軸演出。圖／立委蔡培慧服務處提供
分享
立委蔡培慧爭取台灣特技團23日（日）晚上7時在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場壓軸演出。...
立委蔡培慧爭取台灣特技團23日（日）晚上7時在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場壓軸演出。圖／立委蔡培慧服務處提供
分享
立委蔡培慧爭取即將成真火舞團在7、8、23日晚上7時分別在國姓夜市、埔里鎮地母廟...
立委蔡培慧爭取即將成真火舞團在7、8、23日晚上7時分別在國姓夜市、埔里鎮地母廟停車場和草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場演出。圖／立委蔡培慧服務處提供
分享
立委蔡培慧爭取台灣特技團23日（日）晚上7時在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場壓軸演出。...
立委蔡培慧爭取台灣特技團23日（日）晚上7時在草屯鎮南埔陳府將軍廟廣場壓軸演出。圖／立委蔡培慧服務處提供
分享

紙風車舞團埔里
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

豪雨造成蔬果農損 中市開放申請現金救助

2019-06-06 15:57

藍營指前朝綠能生態園區有弊？前團隊：司法會還公道

2019-06-06 15:28

豐原豐富專案延宕 盧秀燕：對豐原人非常不公平

2019-06-06 14:04

端午就是要看日本獅舞！ 台日藝能嘉年華明台中登場

2019-06-06 14:03

自造竹筏、擺渡烏溪 台中烏日溪尾國小招生利器

2019-06-05 23:50

草屯南埔易淹 隘寮溪下游快清淤

2019-06-05 23:49

公所找財源 幫塔位加值、環保葬

2019-06-05 23:44

收入銳減還得花錢維護 老舊納骨塔 鄉鎮財政負擔

2019-06-05 23:39

台中市長公館修復完成 不老餐廳重開張

2019-06-05 23:36

台中獎勵企業設總部 去年達成率0

2019-06-05 23:25

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00

新聞眼／農民搶收… 面臨糧價、爆倉考驗

2019-06-05 22:40

溪州收購一期稻公糧 開盤價比去年低

2019-06-05 22:36

台中水湳園區中水道 處理生活汙水再利用

2019-06-05 22:30

一芳水果茶送愛心到偏鄉 與師生包粽子送社區弱勢家庭

2019-06-05 21:48

彰化市鬧區晚間停電1小時 2千多戶受影響可向台電求償

2019-06-05 21:14

老舊納骨塔位滯銷 管理員靠這招讓冷門區變搖滾區

2019-06-05 19:49

影／褐根病肆虐 埔里百年楓香巨木群只剩5棵

2019-06-05 18:01

台中游泳訓練中心動土 運動局：大巨蛋已開始規劃設計

2019-06-05 17:28

台中外埔醫療資源少 光田醫院每周二天醫護人員駐診

2019-06-05 15:38

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

金門「藍眼淚」 把握最後觀賞期

2019-06-05 23:26

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

大巨蛋上線？ 柯文哲：以容留人數6萬人為準

2019-06-06 00:26

【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00

東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35

北市違建拆不掉 柯P再祭鐵腕：7月起公布協調會資料

2019-06-06 16:37

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台

2019-06-06 17:46

柯文哲：除議員名字 7/1起違建資料全上網

2019-06-06 16:47

高雄「最噁土地」遭廢油泥汙染 預計今清除完畢

2019-06-06 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top