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日月潭辦龍舟賽？ 南投縣、日管處審慎研議中

2019-06-06 18:52聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投縣擁有全台最美的日月潭，卻沒有端午節龍舟賽，議員建議日月潭運用天然環境發展觀光，比照鹿港每年舉辦龍舟賽，縣長林明溱雖有意願恢復舉辦，但教育處實際評估潭面水域過於遼闊，架設觀眾席的位置仍待評估，且舉辦比賽至少要添購8艘龍舟，未來會整合台電及日管處的配合意願。

縣議員謝明謀指出，日月潭擁有非常良好的天然水域資源，每年除萬人泳渡外，也有馬拉松、慢跑、自行車環湖等多項活動，遊客除了搭船遊湖，最近月牙灣還有SUP立式划槳、獨木舟體驗等水上運動，面對南投龍舟隊都只能前往外地參賽，強調林洋港時代，日月潭也曾辦理過龍舟賽，應該恢復舉辦，為南投縣帶來更多商機。

教育處指出，龍舟賽在河道進行，兩旁的加油觀眾席可以為比賽營造熱鬧精采度，相對於日月潭寬廣的水域，欠缺適合龍舟的比賽河道，特別是很難找到架設觀眾席的地點，加上每艘造價達70萬的各式龍舟，18人座大型龍舟至少要增購8艘，才能應付比賽的需要，明年度能否順利比賽，還要進一步研議規畫。

日管處表示，水域管理單位是台電，但若與縣府各相關機關取得共識後，不排除合作推動的可能性，只是日月潭每年也都辦了很多國際性活動，月牙灣目前除了是水里商工划船隊的練習賽道，也開發SUP立式划槳、獨木舟等水域遊憩體驗活動，為推動主軸，對於龍舟賽朝向可常態性辦理，且對環境影響不大的情況舉辦。

日月潭恢復舉辦龍舟賽？最大的問題在於水域太寬廣，缺乏兩岸觀眾席吶喊加油。圖／水里...
日月潭恢復舉辦龍舟賽？最大的問題在於水域太寬廣，缺乏兩岸觀眾席吶喊加油。圖／水里商工提供
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日月潭恢復舉辦龍舟賽？最大的問題在於水域太寬廣，缺乏兩岸觀眾席吶喊加油。圖／水里...
日月潭恢復舉辦龍舟賽？最大的問題在於水域太寬廣，缺乏兩岸觀眾席吶喊加油。圖／水里商工提供
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日月潭恢復舉辦龍舟賽？最大的問題在於水域太寬廣，缺乏兩岸觀眾席吶喊加油。圖／水里...
日月潭恢復舉辦龍舟賽？最大的問題在於水域太寬廣，缺乏兩岸觀眾席吶喊加油。圖／水里商工提供
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日月潭龍舟賽台電
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