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C肝根除計畫 彰化14 鄉鎮公所率先為員工免費C肝篩檢

2019-06-06 17:51聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府今年啟動全縣C肝根除計畫，今天更邀請14個鄉鎮市公所率先加入C肝根除計畫行列，提供公所員工免費C肝篩檢，彰化縣長王惠美表示， C肝會造成肝硬化、肝癌，更會造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等全身性的危害等疾病，員工是企業的寶，也希望更多企業主可提供員工免費C型肝炎篩檢。

王惠美表示，彰化縣啟動C肝根除計畫，預計「3年減半、6年根除」，邀請各公所率先響應支持，目前有員林市、鹿港鎮、和美鎮、二林鎮、溪湖鎮、田中鎮、永靖鄉、二水鄉、秀水鄉、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉及竹塘鄉等14個鄉鎮市長支持，提供公所員工免費C肝篩檢。

王惠美表示，如果能提早篩檢出C肝，現在有最新的口服新藥可以治療，副作用小，且治癒率高達95%以上，一旦C肝篩檢結果為陽性，且後續病毒量檢測是陽性，健保全額給付20萬元的藥物費用，一生只需檢驗一次，這對員工的健康很重要，且篩檢費用很便宜，一人200元，彰化的萬人健檢抽血也會把C肝列入。

今天有包括員林市長游振雄、二林鎮長蔡詩傑、溪湖鎮長黃瑞珠、田中鎮長洪麗娜、竹塘鄉長蔡碩任等14位鄉鎮市長或公所代表到場以行動支持縣府C肝防治政策，王惠美也頒贈感謝狀表揚。

彰化衛生局長葉彥伯表示，即日起只要企業完成員工C型肝炎篩檢即可向衛生局申請「愛肝健康職場」標章，歡迎各位企業老闆用行動支持「一生驗一次，肝病遠離我」，讓更多民眾做篩檢、享健康。

彰化縣政府今年啟動全縣C肝根除計畫，今天更邀請14個鄉鎮市公所率先加入C肝根除計...
彰化縣政府今年啟動全縣C肝根除計畫，今天更邀請14個鄉鎮市公所率先加入C肝根除計畫行列，提供公所員工免費C肝篩檢。記者林宛諭／攝影
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C肝王惠美
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