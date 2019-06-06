豪雨造成蔬果農損 中市開放申請現金救助

2019-06-06 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



今年5月中旬豪雨，造成台中香瓜、西瓜及胡瓜農損，行政院農委會昨日公告台中有10區為現金救助地區；另1、2月旱災也造成金香葡萄及黑后葡萄農損，農委會公告后里及外埔區為現金救助地區，請受災農民6月17日前攜帶相關證件或資料向受災地區公所提出申請。

農業局指出，香瓜、西瓜及胡瓜因受5月17日豪雨影響，造成葉片及藤蔓黃化、枯萎及果實腐爛；金香葡萄及黑后葡萄因1、2月旱災影響，使花序數量偏少且花序偏短，葡萄果串數及單串果粒數偏少，且果實生育期不整齊。

經農業局會同台中區農業改良場及農糧署中區分署台中辦事處勘查，確認損害率達救助標準，農委會昨公告后里、神岡、大雅、外埔、烏日、大肚、霧峰、南屯、北屯等區為香瓜現金救助地區；清水、神岡、大雅、烏日等區為西瓜現金救助地區；后里為胡瓜現金救助地區；后里、外埔等區為金香葡萄及黑后葡萄現金救助地區。

合法農田栽培的香瓜、西瓜、胡瓜、金香葡萄及黑后葡萄田區，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助。符合規定的香瓜救助額度為每公頃7萬5千元，西瓜救助額度為每公頃6萬元，胡瓜救助額度為每公頃3萬6千元，金香葡萄及黑后葡萄救助額度為每公頃9萬元。