彰化縣議員考察社區關懷據點 體驗老人家健康活動

2019-06-06 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣議會第一審查委員會5名議員，今天上午由社會處長王蘭心陪同前往花壇鄉楓灣宮，關心彰化縣楓灣慈善會所辦理的社區照顧關懷據點及巷弄長照站辦理情形，他們實地參觀交流活動的空間，還參與長者從事的健康活動，都認為可以促進老人生、心理健康。

到場關心除顧黃水花、劉惠娟、郭燕陵、林庚壬、李成濟等議員外，還有花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉代表會副主席沈文盛、楓灣慈善會秘書黃月琴、灣東村長許松柏、彰化縣楓灣慈善會理事長蔡光輝、灣雅村長梁橋村等人，受到社區長者熱烈歡迎。這次考察的社區照顧關懷據點也提供共餐服務，王惠美縣長特別指示社會處加碼送米，為社區提供一點心意。

縣府社會處長王蘭心表示，縣內目前有200個關懷據點，如果一個據點照顧30名長者，200個據點就可以照顧約6千名長者，政府力量有限，民間力量無窮，未來縣府會持續結合民間的力量一起打拚。

縣議會第一審查委員會主席顧黃水花議員表示，希望政府能多多關懷長者，讓社區長者能享用營養健康的食物，場地也能更加舒適，讓長者天天快樂。

花壇鄉長顧勝敏表示，由彰化縣楓灣慈善會辦理的社區照顧關懷據點，不僅關懷長者還辦理供餐及共餐，對長者也相當用心付出。不論資源多寡，只要有心社會福利就能辦得比別人好，慈善會就是一個很好的範例，感謝縣府關心社區，他希望能用這個模式用心推廣到每一個社區，讓彰化縣成為一個福利健全的縣。

彰化縣楓灣慈善會理事長蔡光輝於簡報中表示，該會是在今年3月結合花壇鄉灣雅村及灣東村成立社區照顧關懷據點，由熱心志工提供定點用餐，使社區長輩能享用營養健康的食物，也提供關懷訪視、健康促進活動，讓長者每天從事健康促進活動及與他人進行交流活動空間促進老人生、心理健康，達成在地的初級預防照顧服務。